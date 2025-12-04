Vastag aranyláncokat és temérdek készpénzt is találtak a kristálydílereknél Hajdú-Biharban

2,5 kilogramm droggyanús anyagot, főleg kristályt, közel 23 millió forintot, 4 millió forint értékű arany ékszert és 3 gépkocsit foglaltak le Hajdú-Bihar vármegyében a rendőrök a drograzzia során.

Közel 150 rendőr kilenc helyszínen ütött rajta kábítószer-kereskedőkön és -fogyasztókon Hajdú-Bihar vármegyében. A nyomozók kilenc embert vettek őrizetbe – számolt be a rendőrség a Police.hu oldalon.

Kiemelték, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága szervezte a nem mindennapi akciót egy családi alapon működő kábítószer-kereskedő hálózat felszámolására.

A célkeresztben négy település volt: Derecske, Gáborján, Hencida és Váncsod.

Az akcióról elmondták, hogy a bűnügyi igazgatóság nyomozóin kívül a berettyóújfalui és a debreceni rendőrök is, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége, a Cívis, Körös, Bükk és Jonatán Közterületi Támogató Alosztályok alakulatai, továbbá a Készenléti Rendőrség munkatársai segítették a razzia sikerét.

December 2-án hajnalban kilenc helyszínen egyszerre ütöttek rajta az elkövetőkön, és összesen 13 embert fogtak el.

A kutatások során közel

2,5 kilogramm droggyanús anyagot – főleg kristályt –

és az árusításához szükséges eszközöket találtak, vagyonvisszaszerzés keretében pedig

közel 23 millió forintot, 4 millió forint értékű arany ékszert és 3 gépkocsit foglaltak le.

A nyomozók nyolc dílert drogkereskedelem, egy embert pedig kábítószer birtoklása miatt vettek őrizetbe, négyen szabadlábon védekezhetnek.

Kábítószerek, például

a kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz

– figyelmeztet a rendőrség hozzátéve, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kiemelt kép forrása: Police.hu