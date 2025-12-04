Szentkirályi Alexandra: Romániában ugyanolyan megszorításokat vezettek be, mint a Tisza-terv

„Még mindig azzal álltatod magadat, hogy a Tisza adóemelési programja csak kamu, hát akkor el kell, hogy keserítselek. Azt tudtad, hogy a szerzői aláírták ezeket? Azt tudtad, hogy az Index az egyik szerzőtől kapta meg a megszorító csomagot?” – kezdte videóját a kormánypárti politikus.

„És azt tudtad, hogy a másik szerzője úgy fogalmazott, hogy valahogy napvilágra került, vagy valahogy ki tudódott? Magyar Péter azt állítja, hogy nincs ilyen terv” – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz budapesti elnöke megjegyezte:

„de hogyha nincs ilyen terv, akkor az hogy tudott kitudódni? Arra emlékszel, hogy a Tisza más szakértői, politikusai ezeket az adóemelési terveket már elmondták. ”

Mint mondta, „és azt persze Magyar Pétertől tudjuk, hogy az ő szavuk meghatározó a Tisza programja kapcsán.”.

„Azt vajon tudtad-e, hogy Romániában a Brüsszelbarát kormány ugyanilyen megszorításokat vezetett be, aminek Ursula von der Leyen annyira örült, hogy oda is repül, gratulálni. Nahát, ugyanezt akarja a Tisza is. Brüsszel ugyanis meg akarja húzni a nadrágszíjat, mert kell a pénz a háborúra, a kassza pedig üres. Ezért kunyerál pénzt Von der Leyen a tagállamoktól Ukrajnának. Orbán Viktornak erre megvolt a válasza, „Magyar Péter viszont csak csattogtatná a bokáját és Ja wohlt! kiáltana”

– jelentette ki a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)