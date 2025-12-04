Steiner Attila: A Tisza adótervezete drasztikusan megdrágítaná az autósok életét

„A Tisza adótervezete drasztikusan megdrágítaná az autósok életét” – közölte Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár Facebook-videójában csütörtökön.

Hozzátette: a Tisza tervei alapján az autók után 32 százalékos áfát és még vagyonadót is kellene fizetni. Vagyis tisztán azért, mert egy átlagos 1600 köbcentiméteres vagy annál nagyobb autóval rendelkezünk, sokkal több adót kellene fizetni – mondta.

Steiner Attila kifejtette, hogy az áfa emelésével minden drágább lenne, az autóvásárlás, a szervizelés, az alkatrészek, például a fékbetétcsere, és nemcsak pár száz forinttal, hanem több tízezer, akár százezer forinttal is. És még erre jön a feketeleves – fogalmazott, minden 1600 köbcentiméternél nagyobb motorral rendelkező autó esetében vagyonadót is kellene fizetni, 6,5 százalékos mértékben.

„Úgyhogy nemcsak megvásárolni és fenntartani lenne drágább az autókat, hanem még egy különadót is a nyakunkba varrnának”

– mondta Steiner Attila.

„A Tisza adóemelései tehát senkit sem kímélnének, adóemelés lenne a magyar családoknak, a dolgozó embereknek, a nyugdíjasoknak, az ingatlantulajdonosoknak, a vállalkozóknak és most már az autótulajdonosoknak is – összegezte, hozzátéve: mindenkitől pénzt akarnak behajtani, hogy Brüsszel háborús terveit tudják finanszírozni. Ne hagyjuk ezt!” – szólított fel a videójában Seiner Attila.

Kiemelt kép: Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Illyés Tibor)