Rettenetes tragédia: kiugrott az erkélyről és elhunyt egy fiatal fiú Tokajban

Tragikus hírt tett közzé a Tokaj-Hegyalja Egyetem Mezőgazdasági Technikuma közösségi oldalán – hívta fel rá a figyelmet a Boon.hu.
A Borsod-Abaúj-Zemlén vármegyei hírportál kiemelte, hogy a fiatal fiú halálának híre sokkolta családját, barátait és iskolatársait.
A fiatal diák tragikus halála öngyilkosság következménye volt, miután kiugrott egy erkélyről.
Családja is megdöbbent, és még ők sem tudják, mi vezetett a fiú döntéséhez. A család és a közösség együtt próbálja feldolgozni a történteket, és válaszokat keresnek erre a fájdalmas tragédiára.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!