Rettenetes tragédia: kiugrott az erkélyről és elhunyt egy fiatal fiú Tokajban

Szörnyű tragédia rázta meg az észak-magyarországi várost, az erkélyről vetette magát a mélybe egy 10. osztályos tanuló Tokajban. A fiatal fiú életét vesztette.

Tragikus hírt tett közzé a Tokaj-Hegyalja Egyetem Mezőgazdasági Technikuma közösségi oldalán – hívta fel rá a figyelmet a Boon.hu.

A Borsod-Abaúj-Zemlén vármegyei hírportál kiemelte, hogy a fiatal fiú halálának híre sokkolta családját, barátait és iskolatársait.

A fiatal diák tragikus halála öngyilkosság következménye volt, miután kiugrott egy erkélyről.

Családja is megdöbbent, és még ők sem tudják, mi vezetett a fiú döntéséhez. A család és a közösség együtt próbálja feldolgozni a történteket, és válaszokat keresnek erre a fájdalmas tragédiára.

