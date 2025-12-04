Orbán Viktor: Lesöpörjük az asztalról a tiszás megszorító csomagot

Csütörtök reggel ismét közösségi oldalán jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt írta, hogy hamarosan egy nagy megállapodást ír alá a kormány. A kormányfő bejegyzésében a Tisza Párt adótervezetére is kitért.

„A tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, és helyette ma egy nagy megállapodást írunk alá” – fogalmazott bejegyzése elején a miniszterelnök, hozzátéve, hogy több hónapnyi egyeztetését követően született megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között.

Ennek értelmében 2026-tól a minimálbért 11 százalékkal, míg a garantált bérminimumot 7 százalékkal emeli a kormány. Orbán Viktor hozzátette, hogy ezen döntések miatt január 1-tól 700 ezer család jövedelme nő biztosan Magyarországon, ehhez jönnek majd hozzá a megemelt családi kedvezmények.