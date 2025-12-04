Orbán Viktor: Lesöpörjük az asztalról a tiszás megszorító csomagot

„A tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, és helyette ma egy nagy megállapodást írunk alá” – fogalmazott bejegyzése elején a miniszterelnök, hozzátéve, hogy több hónapnyi egyeztetését követően született megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között.
Ennek értelmében 2026-tól a minimálbért 11 százalékkal, míg a garantált bérminimumot 7 százalékkal emeli a kormány. Orbán Viktor hozzátette, hogy ezen döntések miatt január 1-tól 700 ezer család jövedelme nő biztosan Magyarországon, ehhez jönnek majd hozzá a megemelt családi kedvezmények.
„Komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, melynek köszönhetően 90 milliárd forinttal csökkennek a KKV-k adóterhei. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a fontos megállapodáshoz! Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet!”
– fogalmazott posztja végén Orbán Viktor.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségéhez kapcsolódó parlamenti eseményeinek sorát záró, az EU parlamenti elnökeinek konferenciáján az Országház Felsõházi termében 2025. május 12-én. Mögötte Kövér László, az Országgyûlés elnöke. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)