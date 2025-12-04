Megszökött egy veszélyeztetett madár a fővárosi állatkertből, le is fotózták

Megszökött egy veszélyeztetett tarvarjú (Geronticus eremita) a Fővárosi Állat- és Növénykertből. Az állatot le is fotózták Budapesten. Az állatkert dolgozói elvileg már dolgoznak a befogásán.

Egy madármentéssel foglalkozó Facebook-csoportban csütörtökön kora délután tettek közzé bejegyzést azzal a szöveggel, hogy:

„Sziasztok, tarvarjút láttam az Alkotás utca, MOM Park környékén. Jól sejtem, hogy nem kéne itt legyen?”

A csoportba feltöltött poszthoz fotót is mellékeltek a madárról.

A 24.hu az esettel kapcsolatban megkereste a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet (MME), amelynek szóvivője, Orbán Zoltán megerősítette, hogy a madár a fővárosi állatkertből szökött meg. Az eredeti posztra válaszolva pedig egy madármentő szervezet azt írta, hogy az állatkert már intézi a madár befogását.

Amint az MME weboldalán olvasható,

a tarvarjú egykor Európa, Ázsia és Afrika számos területén elterjedt volt, ám mintegy 300 évvel ezelőtt szinte teljesen eltűnt kontinensünkről.

Az 1990-es évek végére a vadászat, az élőhelyek pusztulása és egyes növényvédő szerek helytelen alkalmazása miatt vadon élő állománya mindössze 59 párra csökkent, ez a kis populáció Marokkó területén maradt fenn.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján sokáig súlyosan veszélyeztetett fajként tartották számon, ám kitartó természetvédelmi erőfeszítésekkel sikerült 500 egyedre növelni állományát, így 2018 óta már az egy fokkal enyhébb, veszélyeztetett kategóriába sorolják. A faj irányított vándorlási és visszatelepítési programok révén újra megtelepedett Európában is, Budapesten azonban korántsem nevezhető gyakori látványnak.

Kiemelt kép forrása: Facebook.com/Madármentés csoport