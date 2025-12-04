Kiderült, melyik márka veszi át a Hervis üzleteit Magyarországon

A Sports Direct márkaneve alatt működnek tovább Magyarországon a kivonuló Hervis üzletei 2026-tól, amely új termékekkel és szélesebb kínálattal vonzaná be a vásárlókat.

A Kisalföld információi szerint a Hervis tulajdonosa kivonul Magyarországról és Romániából. A sportfelszerelés-kiskereskedő stratégiai átszervezés keretében átadja mindkét ország leányvállalatait a brit központú Frasers Groupnak. A boltok 2026-ban kezdik meg az átállást a Sports Direct arculatára, amely új márkákat és szélesebb vásárlói igények kiszolgálását hozza magával.

A lap megkereste a Hervist a hazai üzletek jövőjével kapcsolatban. Dalnoki Balázs, a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. ügyvezetője elmondta: az új tulajdonos átveszi az üzleteket és a dolgozókat is, és biztosítja az üzletmenet folytonosságát. A vásárlók a megszokott kínálat mellett új márkákkal is találkozhatnak, ahogy az átalakítás 2026-ban megkezdődik.

A Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.-t megvásárolta a brit Frasers Group, amely a Sports Direct hálózatot is működteti. A felek november 24-én írták alá a megállapodást – derült ki a Kisalföld megkeresésére adott válaszból. Dalnoki Balázs ügyvezető hozzátette: a szerződés jogi életbe lépésének feltétele a versenyjogi engedélyek beszerzése, amely várhatóan 2025 végéig megtörténik.

Dalnoki a Kisalföldnek elmondta:

a Frasers Group az üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében átveszi a Hervis üzleteit és dolgozóit. Az új tulajdonos tőkeerős, szakmai befektetőként már jelen van Magyarországon a Sports Direct saját boltjaival, így a hazai sportszer-kiskereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé válhat.

A Hervis rövid távú, jogfolytonos működését a tulajdonosváltás nem érinti. A boltok átépítése azonban 2026-ban kezdődik, ekkortól fokozatosan a Sports Direct arculatára váltanak. Mivel a Frasers Group termékkínálata részben átfed a Hervisével, a megszokott márkák továbbra is elérhetők lesznek, miközben az új márkák új vásárlói igényeket is lefednek majd.

Megszűnik a Hervis

A Hervis közleménye szerint a vállalat eladja magyarországi és romániai kiskereskedelmi hálózatát. A brit Frasers Group – korábban Sports Direct – a szükséges kartelljogi engedélyek megszerzése után átveszi a Hervis Magyarországot a 29 hazai üzlettel együtt, valamint a Hervis Romániát, amely 49 boltot működtet. A tranzakció vételárát nem hozták nyilvánosságra.

A közlemény szerint a Hervis többi országbeli üzlete – köztük az osztrák, szlovén és horvát egységek – nem része a megállapodásnak, így az ott dolgozó alkalmazottakat nem érinti az átszervezés. Az ügylet lezárásához a versenyhatóság jóváhagyása is szükséges.

A cég tavaly öt országban – Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában – összesen 227 üzlettel több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el. A Hervis a 2024-es üzleti évben 43 millió eurós veszteséget könyvelt el.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Wikimedia Commons