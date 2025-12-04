Gyakorlatilag a közlekedés megadózatását jelenti a Tisza Párt megszorítócsomagja

A Tisza Párt adóemelési terve drasztikusan megdrágítaná az autósok életét, hiszen 32 százalékos áfát és még vagyonadót is kivetne az autósokra írja a hírportál. A baloldali megszorítócsomag szerint személygépkocsi vásárláskor 32 százalékos áfát kellene fizetni.

Ez nemcsak a luxusjárműveket, hanem már az 1600 köbcenti feletti, vagyis az átlagos alsó-közép kategóriájú családi autókat is érintené. A magasabb áfa mellett minden autóval kapcsolatos szolgáltatás, szerviz és javítás is jelentősen megdrágulna.

A mindennapokban ez azt jelentené, hogy egy olajcsere vagy egy műszaki vizsga akár százezer forinttal is többe kerülhetne.

A tervezet szerint az autófenntartás költségeit tovább növelné az az új vagyonadó, amely 1600 köbcenti feletti járművekre 6,5 százalékos terhet róna. Ez a dízelautók és a családi kocsik döntő többségét érintené, vagyis egyszerűen a hétköznapi közlekedés megadóztatását tartalmazza a nyilvánosságra került megszorítócsomag.

A Tisza Párt adóemelései tehát senkit sem kímélnének: adóemelés a dolgozóknak, a gyermekes családoknak, a vállalkozásoknak, a nyugdíjasoknak, az ingatlantulajdonosoknak – és az autósoknak is.

Kapcsolódó tartalom A Tisza adótervezete drasztikusan megdrágítaná az autósok életét – figyelmeztetett Steiner Attila

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)