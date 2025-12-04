Borult, párás, néhol tartósan ködös lesz a csütörtök

Nagyrészt borult, párás, néhol tartósan ködös maradhat az idő, de főként a keleti, északkeleti megyékben a szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható.

Délutántól az ország nyugati felére csapadékzóna érkezik, így dél felől egyre több helyen előfordulhat eső – helyenként a nyugati határvidéken nagyobb mennyiség is hullhat, a ködös részeken szitálás is lehet. A keleties szél helyenként megélénkül – írja a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 3 és 9 fok között alakul,

de a naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb értéket mérhetünk. A késő esti hőmérséklet 3 és 8 fok között várható.

Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Az éjszaka folyamán helyenként sűrű köd képződött, amely a reggeli óráktól fokozatosan ritkul, feloszlik.

