Borult, párás, néhol tartósan ködös lesz a csütörtök

Délutántól az ország nyugati felére csapadékzóna érkezik, így dél felől egyre több helyen előfordulhat eső – helyenként a nyugati határvidéken nagyobb mennyiség is hullhat, a ködös részeken szitálás is lehet. A keleties szél helyenként megélénkül – írja a HungaroMet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 3 és 9 fok között alakul,
de a naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb értéket mérhetünk. A késő esti hőmérséklet 3 és 8 fok között várható.
Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Az éjszaka folyamán helyenként sűrű köd képződött, amely a reggeli óráktól fokozatosan ritkul, feloszlik.
A kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons