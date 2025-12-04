Bizonytalan a drograzzián talált kölyöktigris jövője – mondta a budapesti állatkert főigazgatója

A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója az InfoRádióban kifejtette, hogy milyen nehézségekkel néz szembe az intézmény a kölyök elhelyezésével kapcsolatban ismeretlen származása miatt, és hogy mit tud tenni az állatkert a folyamat segítése érdekében.

Mint arról beszámoltunk, az állatkert a minap közölte, hogy munkatársaiktól a rendőrök segítséget kértek, miután egy drograzzián kölyöktigrist találtak. Az állatot azóta is az állatkert dolgozói gondozzák.

Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója az InfoRádiónak szerda este elmondta: „A nyomozó hatóság keresett meg bennünket, hogy egy tigris került a látókörükbe.”

„Azt, hogy milyen tigris, pontosan még nem tudni, de valószínűleg különböző alfajok hibridje”

– tette hozzá a főigazgató. Két-három hónapos lehet a kölyök, egy tüneményes teremtés, de pont ez is az egyik probléma, hogy emberhez szocializálódott, és emiatt nehézséget okozhat az, ha megpróbálják hozzászoktatni a saját fajtársaihoz – mondta Sós Imre.

Szerinte az egészen biztos, hogy

a kistigrist illegálisan szerezték be, és ugyan egy kábítószerügyi eljárás mellékszálaként bukkantak rá, de az eredetével kapcsolatban is indult egy külön nyomozás.

Az állat nem rendelkezett semmilyen, a származását igazoló dokumentummal vagy mikrocsippel – utóbbival a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai azóta ellátták. A szakember szerint

a kölyök későbbi elhelyezésénél is gondot fog okozni az igazolhatatlan eredete, és genetikai vizsgálatra is szükség lesz, hogy egyáltalán kiderüljön, tiszta alfajú-e.

A főigazgató ez utóbbira igen kevés esélyt lát – holott ez lenne a feltétele például annak is, hogy tenyészprogramban helyezzék el a kölyköt. Hozzátette azt is: a tigriskölyök feltételezett „keverék” mivolta ellenére ugyanúgy védett állat, a nemzetközi CITES-egyezmény hatálya alá tartozik, emellett különösen veszélyes is. Így az állatkertek is csak a megfelelő engedélyek birtokában tarthatják – részletezte.

Nagyon ritkán találnak nagymacskát idehaza

Sós Endre kijelentette: egyelőre annyi szögezhető le az állattal kapcsolatban, hogy egészséges, minden vizsgálat negatív eredménnyel zárult, és már dolgoznak a végleges elhelyezésén. A főigazgató azt is megjegyezte, hogy nagyon ritkán bukkannak elő ilyen állatok idehaza a lakosságnál. Harminc éve dolgozik a Fővárosi Állat- és Növénykertnél, és azóta csak egyszer fordult elő talált oroszlán, egyszer pedig párducot leltek Magyarországon.

Megjegyezte: azt is lehetne mondani, hogy körülbelül tízévente kerül elő egy-egy háznál tartott nagymacska. Más, engedély nélkül tartott állatokra is bukkantak már, és több esetben segédkezett a mentésekben.

Mint mondta, az illegális állatkereskedelem, az állatcsempészet nagyon is létező probléma, és nem csak élő állatokkal üzletelnek, sőt, olykor egészen szörnyű dolgokat művelnek az állatokkal. Vagyis biztos, hogy van az ilyesmire kereslet, de szerencsére nem túl gyakori, és egy ilyen eset még a sokat látott szakemberek számára is megdöbbentő, szokatlan. Kijelentette: ötlete sincs, hogy mi lehetett az illető elképzelése azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogja tartani a tigrist, ha megnő. Az állatkert munkatársai ott voltak, látták, hogy milyen körülmények között tartotta az illető a kölyköt, a hely finoman szólva se volt alkalmas, biztonságos – tette hozzá, megjegyezve:

néhány hónapon belül biztosan életveszélyessé vált volna, de a pontos részleteket csak a rendőrség által őrizetbe vett személy tudja elmondani.

Sós Endre arról is beszélt, hogy a jogszabály szerint a magyarországi állatkertek mentőhelynek számítanak. A Fővárosi Állat- és Növénykert évtizedek óta dolgozik a hatóságokkal együttműködve az elkobzott, lefoglalt állatok befogadásán, állatorvosi ellátásán. Volt már dolguk több száz szárazföldi teknőssel, papagájokkal, tukánokkal, a már említett oroszlánnal és párduccal, különböző majmokkal, tehát a vadállatok igen széles palettájával.

Nyilván nem az a cél, hogy „szobatigris” legyen, hanem az, hogy tigrisként élhesse a következő húsz évét – húzta alá végül a főigazgató a kistigrissel kapcsolatban, megjegyezve, hogy ez nem lesz könnyű feladat az állatkert számára,

és abban szinte biztos, hogy nem a Fővárosi Állat- és Növénykert lesz a kölyök végső otthona,

hiszen szibériai tigriseket tartanak – amelyek sikeresen szaporodtak is áprilisban –, és nincs üres tigriskifutójuk sem egy új példánynak. Ugyanez igaz a legtöbb állatkertre is, de Nyugat-Európában lehet esetleg néhány olyan menhely, ahol van valamennyi szabad kapacitás – mondta, és leszögezte: a probléma szerinte meg fog oldódni, de most még nem tudni, hogyan és mikor.

