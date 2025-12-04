A Medián vezetője szerint is Orbán Viktor áll jobban a kormányfői alkalmasságban

Videót osztott meg közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, amelyben Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató cég ügyvezető igazgatója latolgatta a Magyar Péter vezette Tisza Párt esélyeit a 2026-os országgyűlési választásokon. A Menczer Tamás által megosztott videóban a szociológus arról beszélt, „Orbán Viktor jobban áll”.

A megosztott videóban Hann Endre a Medián egyik skála alapú felmérésének eredményeit fejtette ki, amellyel a cég arra kereste a választ:

a választópolgárok Magyar Pétert vagy Orbán Viktort tartják-e alkalmasabbnak a kormányfői pozícióra?

A szociológus ezzel kapcsolatban egészen pontosan úgy fogalmazott:

„hogyha ezt [a kutatási eredményeket – a szerk.] együtt figyelembe vesszük, akkor azt kell mondanom, hogy (…) Orbán Viktor jobban áll”.

A megosztott videót a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kiajánló szövegben többek között úgy kommentálta:

„Ez is eljött (…) A nap, amikor Török Gábor és Hann Endre, a Medián vezetője is közölte, hogy Orbán Viktor és a Fidesz áll jobban, a Fidesz esélye nagyobb a győzelemre.”

Úgy folytatta: „Ha már ők is ezt mondják, mi lehet a valóság?!” – szegezte oda a kérdést Magyar Péternek Menczer Tamás.

A kormánypárti politikus elmondása szerint a balliberális kutatók elkezdték hozzáigazítani a számaikat a valósághoz, szerinte ez a magyarázat húzódik meg Hann Endre szavai mögött. „Ma is nehéz napja van a Petinek” – írta, majd hozzűfűzte: „a magyarok nem akarnak tiszás megszorítócsomagot, nem akarnak háborút, nem akarják a pénzüket Ukrajnába küldeni, elegük van az ostoba és káros brüsszeli politikából, torkig vannak Weberrel és von der Leyennel”.

„A brüsszeli bábfigurákat pedig mindig elzavarják. Ez van, Peti. Vége van.”

– húzta alá Menczer Tamás.

A XXI. Század Intézet is kutatást tett közzé

Két nappal ezelőtt hozta nyilvánosságra a XXI. Század Intézet legfrissebb közvélemény-kutatását, amely alapján a következő eredmény születne, ha most vasárnap tartanák a választásokat:

Fidesz: 45; Tisza: 40.

A november 29. és december 1. között végzett kutatás eredményeit az intézet úgy magyarázta, a Fidesz a tovább tudott erősíteni pozícióján, méghozzá egy százalékpontos javulással az október eleji méréshez képest. Az intézet mérése szerint a Tisza Párt a mostani összevetés alapján rontott, méghozzá mínusz egy pontot. Hozzáteszik, hogy a Magyar Péter vezette elérte a növekedési plafont, mivel összegyűjtött minden korábbi ellenzéki protest szavazatot. Kiemelték:

a Tisza ősze a küszködésről és a megrekedésről szólt.

Az intézet azzal magyarázta Magyar Péter támogatói bázisának apadását, hogy a pártot együttesen rengették meg az őszi politikai szezon meghatározó politikai botrányai, az adatszivárgási botrány és a gazdasági tervek kiszivárgása. Ezen a Tisza Párt saját előválasztása sem segített – Magyar Péter közönség szavazásán ráadásul feleannyian sem vettek részt, mint a Gyurcsány-pártok 2021-es előválasztásán – , ahogy fogalmaztak: a jelöltállítás folyamata sem szolgált elrugaszkodási pontként.

„a Tisza saját magával, a szervezeti kérdéseivel foglalkozik, és adós marad a választópolgároknak szóló ajánlattal”

– húzták alá az elemzésben a XXI. Század Intézet kutatói.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)