Tatán nyílt meg a 38. befogadó játszótér

A vízi világot és természetet idézi a Szerencsejáték Zrt. által épített legújabb befogadó játszótér, amelyet most először építettek örökségvédelmi területre, egészen pontosan Tatán, a jól ismert Öreg-tó mellé. „A játék összeköt!” játszótérépítési program keretében az elmúlt 8 évben a Szerencsejáték Zrt. országszerte már közel 40 inkluzív közösségi tér építéséhez járult hozzá.

Az Öreg-tó természeti értékeinek figyelembevételével, az örökségvédelmi területek szabályozását betartva épült meg Tatán „A játék összeköt!” program keretében létesített 38. inkluzív közösségi tér. A tervezők – a helyszínhez igazodva – a vízi világot választották a játszótér fő tematikájának. A visszafogott színvilágú, a természeti környezetbe illeszkedő tér játékelemein megjelennek vízi és vízparti élőlények, köztük talán a leglátványosabb a szitakötőt formázó háromállású extra hintaállvány, a horgász házikó, illetve a természetet idéző panellabirintus.

Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója elmondta: „büszkék vagyunk, arra, hogy a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának ügyét ezeken a befogadó játszótereken keresztül egyre többen ismerik meg, és bízom benne, hogy ezáltal egyre többen lesznek azok, akik befogadó szemléletűek. Az igazgató hozzátette: „a befogadó játszóterek számának növekedése egyre több gyerek és szüleik számára jelent lehetőséget az akadályok nélküli felhőtlen, közös játékélmény átélésére. Itt nincs olyan, hogy ők, meg mi, itt gyermekek vannak.”

A Szerencsejáték Zrt. 2017 óta épít befogadó játszótereket, melynek célja, hogy már gyerekkorban segítse a befogadó szemlélet kialakulását, és lebontsa a láthatatlan társadalmi korlátokat. Az ép- és fogyatékossággal élő gyermek közös élményeket tudnak szerezni, ezek pedig az elfogadásra taníthatják őket.

Komárom-Esztergom megyében a tatai a második befogadó játszótér, 4 évvel ezelőtt az esztergomiak örülhettek hasonlónak. A térség országgyűlési képviselője Bencsik János elmondta: „Tata egy igazi befogadó város, mely egyaránt fontosnak tartja a természeti és épített örökség megőrzését, továbbá az eltérő élethelyzetben – köztük a fogyatékossággal – élők elfogadását és a róluk történő gondoskodást. Ez a közösségi háló most egy újabb elemmel bővülhet a Szerencsejáték Zrt. felajánlásának köszönhetően.”

A tatai Öreg-tó ideális helyszín a játszótérnek, nemcsak a helyiek, hanem az idelátogató családok körében is rendkívül kedvelt, számos gyerekeknek szóló programot szerveznek a város ezen részén.

Tata polgármestere elmondta: „2008-ban jött létre a Gyermekbarát Programunk, melyben olyan irányvonalat határoztunk meg, ami támogatja a fiatalokat mindennapjaikban, az ismeretszerzésben és a tehetséggondozásban. Több, mint 20 éve működik a tatai diákönkormányzat, mely évente közel 100 programot szervez, emellett külön figyelmet fordítunk a gyermekek korai fejlesztésére, a sajátos nevelési igényű gyerekekre, biztosítjuk az akadálymentesítést a fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek számára. Michl József hozzátette: „az új befogadó játszótér tovább bővíti a lehetőségeinket, és a tataiak nevében is hálásan köszönöm, ezt a szép beruházást.”

A „Játék összeköt!” kezdeményezés töretlen támogatója Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok, olimpikon vízilabdázó, aki érintett szülőként segíti a fogyatékossággal élők minél szélesebb körű integrációját. A programhoz kapcsolódó további információkról a https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/a-jatek-osszekot weboldalon tájékozódhatnak.

Kiemelt kép forrása: Szerencsejáték Zrt.