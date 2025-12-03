Orbán Viktor: A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos

Közösségi oldalán jelentkezett szerda reggel Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő bejegyzésében a Tisza Párttal kapcsolatban megjelent adótervezetről írt.

A miniszterelnök posztja elején úgy fogalmazott, hogy „a nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos. Akkor még azt hitték, el tudják titkolni a terveiket.” Orbán Viktor ennél a résznél Tarr Zoltántól, a Tisza Párt alelnökétől is idézett, aki egy fórumról származó felvétel szerint korábban azt mondta:

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

„Aztán megjött a teljes Tisza-csomag. Mind a 600 oldal. Így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa. A Tisza megszorító csomagja ennél sokkal durvább” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint ez alapján a Tisza Párt megszüntetné a gyed-et és a családi adókedvezményeket, valamint privatizálná a nyugdíjrendszert és fizetőssé tenné az egészségügyi ellátást.

„Legalább tudjuk mivel állunk szemben. Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorító csomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba”

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)