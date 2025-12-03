Orbán Balázs szerint Brüsszel azért akarja leváltani a nemzeti kormányt, hogy megnyithassa az utat a háború előtt

Facebook-bejegyzést tett közzé Orbán Balázs, amelyben egy, az Európai Parlament Facebook-oldalán megjelent Magyarországot bíráló bejegyzésére reagált. A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott, Brüsszel egyetlen eredménye az elmúlt négy évben kimerült az ukrajnai békefolyamat megakasztásában, közben pedig „lábon lőtték az európai gazdaságot, és földre vitték a kontinens versenyképességét”. Ezért Brüsszel most a magyar nemzeti kormány megbuktatásán dolgozik azért, hogy ezzel letörjék a háború és a migráció ügyében tanúsított magyar ellenállást.

„Brüsszel egyedüli felmutatható eredménye, a háború elmúlt 4 éve alatt, hogy sikeresen akadályozták a békefolyamatot és emberéletekben, elfoglalt területekben és lerombolt városokban mérhető módon rontottak a helyzeten” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója. Azzal folytatta: „Mindeközben lábon lőtték az európai gazdaságot és földre vitték a kontinens versenyképességét.”

„Ez egyébként ugyanaz a Brüsszel, aki olyan jól „lemendzselte” a migrációs válságot, hogy akik 10 éve a határokat ostromolták, ma az európai nagyvárosok utcáin járnak és német, francia, vagy épp skandináv segélyekből élnek”

– hangsúlyozta Orbán Balázs. „Mindezek után mi Brüsszel első számú problémája, amit szerinte meg kell oldania? A magyar demokrácia és jogállamiság” – tette hozzá.

„Értsd: azon kell dolgozniuk, hogy leváltsák a nemzeti kormányt, és a helyébe olyat ültessenek, aki nem fog ellenállni – de még akadékoskodni sem”

– fűzte hozzá Orbán Balázs. Manfred Weber, az Európai Néppárt – amelynek Magyar Péter és az általa vezetett Tisza Párt mellett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is a tagja – elnöke korábban több alkalommal is dicsérte a Tisza Pártot.

A tavalyi európai parlamenti választás után – amikor Magyar Péter pártja bekerült az európai törvényhozásba – kezdődött ciklus elején tartott plenáris ülésen, 2024. október 9-én Strasbourgban Manfred Weber úgy hivatkozott Magyar Péterre, hogy „ő a jövő”, valamint a magyar választásokba való beavatkozással és a magyar nemzeti kormány megbuktatásával fenyegette meg Orbán Viktort.

„Így nyílna meg Brüsszel szerint az út a következő nagy projekt, a háború előtt.”

– emelte ki Orbán Balázs.

Korábban Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa nemrégiben arról beszélt:

„ha baj van, mindenkit berántunk”

– utalva ezzel arra, hogy amennyiben a lehetőség adott lenne, a Tisza Párt hatalomra jutva bevezetné a sorkatonaságot Magyarországon. „Mielőtt nagyon beleélnék magukat, ehhez azért nekünk is lesz pár szavunk” – zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke