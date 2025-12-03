Menczer Tamás: Zelenszkij újra megtámadta Magyarországot

Zelenszkij újra robbantott – ezzel a felütéssel közölt Facebook-bejegyzést Menczer Tamás azután, hogy az ukránok ismételten megtámadták a magyar energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója azt írta: „újra megtámadta Magyarországot. A magyar energiabiztonságot. Megmondta, hogy így lesz. Fenyegetett bennünket. És most meg is tette.”

„Zelenszkij újra megtámadta a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezetéket”

– nyomatékosította Menczer Tamás.

Emlékeztetett: ez volt a negyedik támadás. Írt arról is, hogy orosz olaj nélkül 1 liter benzin 1000 forintba kerülne, míg orosz földgáz nélkül háromszor annyit kellene fizetni a rezsiért.

„Mindez nem érdekli Zelenszkijt. Az aranybudija már megvan, és még több pénzt venne ki a zsebedből.”

– hangsúlyozta Menczer Tamás, aki ezután felszólította Ukrajnát a magyar energiabiztonság elleni támadások befejezésére.

„Magyarország az első!”

– szögezte le Menczer Tamás.

Kiemelt kép: A Mol Nyrt. Dunai Finomítójában a Barátság kőolajvezeték fogadóállomása. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)