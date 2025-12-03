Megvan, hol ad hétvégén interjút Orbán Viktor – a kormányfő kommentben várja a kérdéseket

Huszonhét év után tér vissza az Apukám világa. Csiszár Jenő lesz ismét a házigazdája a legendás műsornak, melynek vendége szombaton Orbán Viktor miniszterelnök.

„Szombaton 27 év után visszatér az Apukám világa” – jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor egyúttal arra biztatta követőit, hogy hozzászólásban tegyék fel a kérdéseiket.

„Kommentben jöhetnek a kérdések!”

– hangsúlyozta a kormányfő.

Az Apukám világa Csiszár Jenő népszerű betelefonálós műsora volt a Juventus Rádióban, majd a Petőfi Rádióban. Az egykori rádiós most Milánóban él, és diplomáciai szolgálatot teljesít.

Orbán Viktor lesz a vendége a legendás műsornak, és ennek az interjúnak az a különlegessége, hogy bárki, aki érdeklődik a közügyek iránt, kérdezheti a miniszterelnököt.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Washingtonban 2025. november 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)