Megszólaltak a drograzzián talált kistigris kapcsán az állatkert szakemberei

Nem egy házi macska, és akármilyen aranyos, sosem lesz az – szögezték le a drograzzián talált kistigris kapcsán a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai a közösségi médiában.

Mint megírtuk, egy tiszafüredi ingatlanban tartott kábítószerrel kapcsolatos rendőri akció során egy kis tigrisre bukkantak a rendőrök. A Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai ennek kapcsán a közösségi médiában terjedelmes, számos érvet felsorakoztató posztban tájékoztatták a nyilvánosságot a szakemberek arról, miért nem szabad vadállatot otthon tartani.

1. Jogszabályellenes

Kiemelték, hogy Magyarországon a különösen veszélyes állatfajok tartását jogszabály korlátozza, így kizárólag az abban meghatározottak köre számára engedélyezhető.

2. Veszélyes

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a tigrisek kölyökként elragadóan aranyosak, de már néhány hónapos kortól komoly sérüléseket képesek okozni, akár véletlenül is. Ha éles karmaik és fogaik az idő előrehaladtával a felnőtt állat izomzatával párosulnak, könnyen végzetes lehet egy ártatlannak induló kis játék is.

3. Táplálás

Kifejtették, hogy az állatok táplálása, akár házi-, háztáji vagy vadállatról beszélünk, fizikai és mentális egészségük alapja.

A fajspecifikus, az emésztőrendszerük és tápanyagigényeik szerint összeállított menü minden esetben szakértelmet kíván, és még egy ragadozó esetén sem olyan egyszerű, hogy „hús”. A belsőségek, szőr, csont nem megfelelő aránya például tápanyaghiányhoz, de mérgezéshez is, végül pedig akár megbetegedéshez vezethet. Intézményünk takarmánykonyhájában gondos tervezés szerint alapos előkészítéssel állítjuk össze az állatok táplálékát, mindemellett folyamatos egészségügyi kontrollal ellenőrizzük, hogy biztosan mindent a számukra legmegfelelőbb arányban kapjanak.

4. A vadállatoknak a fajtársaikra van szükségük, nem egy gazdira.

„Az emberi gondoskodásban felnőtt vadállatok az embert tekintik fajtársaiknak, és nincs alkalmuk anyjuktól megtanulni a fajukra jellemző kommunikációt, viselkedési formákat, szabályokat.

Egy ilyen kisállat rehabilitációja hosszú, és egyáltalán nem garantált, hogy akár állatkerti körülmények között is, valaha összeengedhető lesz fajtársaival.

De ha sikeres is a szocializáció, bizonytalan származása és kétes genetikai háttere miatt az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége fajmentő programjaiban biztosan nem vehet részt, így az állatkerti elhelyezése is rendkívül körülményes. Tudjuk, hogy sokaknak egy álom egy kézhez szoktatott kölyöktigris megsimogatása, de fontos megérteni, hogy

ő nem egy házi macska, és akármilyen aranyos, sosem lesz az.

Kérjük szépen, aki szereti az állatokat, úgy szeresse, ahogy számukra a legjobb” – zárták bejegyzésüket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)