Marad a szürkeség az égbolton, ónos eső is előfordulhat

A délkeleti szelet legfeljebb néhol kísérhetik élénk lökések az Észak-Dunántúlon.

A hőmérséklet kora délután döntően 2 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős részeken ennél több fokkal enyhébb idő is lehet.

Késő este többnyire 0, +6 fok valószínű. Ismét egyre korlátozottabb látási viszonyok mellett folytatódik a nagyrészt borult, párás, egyes részeken ködös idő. Csak kevés helyen – elsősorban a keleti vidékeken – lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőtakaró. Szitálás – ezen belül a fagypont alatti borult tájakon esetleg ónos szitálás – , helyenként kisebb eső is előfordulhat. A légmozgás gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között valószínű, az ország legnagyobb részén fagymentes marad az idő.