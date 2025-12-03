Jövőre 936 ezer forint lesz a pedagógus-átlagfizetés – jelentette be Gulyás Gergely

Tovább emeli a kormány a pedagógusok bérét, jövőre 936 ezer forint lesz az átlagfizetésük – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: a stratégiai kabinetülésén több napirendet is tárgyalni fognak a jövő heti kormányülést megelőzően. Ezek közül talán a pedagógus-béremelés a legfontosabb – tette hozzá.

A miniszter emlékeztetett, hogy

Magyarország megállapodást kötött az Európai Unióval, amelynek értelmében a pedagógusbéreknek el kell érniük a diplomás átlagbér 80 százalékát. Ezért évről évre ennek megfelelően emelkednek a bérek

– rögzítette, megjegyezve: a pontos összeg függ attól, hogy ki melyik kategóriába tartozik.

„A 936 ezer forintos átlagos pedagógusbér nagy előrelépés ebben a ciklusban”

– jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve, a pedagógusbérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie.

„Nagyon fontos az, hogy a tanári hivatást kellőképpen becsüljük meg, hiszen a jövő generáció felkészültsége leginkább a tanároktól függ” – szögezte le a miniszter.

Folytatjuk a pedagógusok béremelését: ez a jövő évben 936 ezer forintos átlagfizetést jelent majd számukra.

A jövő… Közzétette: Gulyás Gergely – 2025. december 2., kedd

Kiemelt kép: A 2025-ös matematika írásbeli érettségi vizsgára várakozó diákok a budapesti Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)