Ellenpont: Ruszin-Szendi Romulusz bevallotta, hogy választási csalásra készül a Tisza Párt

Ruszin-Szendi kijelentése szerint több Tisza-közeli vállalkozó jelezte felé, hogy készek buszokat indítani Németországból, illetve repülőjegyeket fizetni azért, hogy a külföldön élő magyarok biztosan Magyarországon legyenek a voksolás napján.

„Engem már kerestek meg vállalkozók, akik mondták, hogy tábornok úr, ha odaérünk, segítünk, én kifizetem tíz embernek a repülőjegyét. Én indítok két buszt Németországból, hozzuk haza őket a választás napjára. És ugye ezeket elkezdtük gyűjteni, és segíteni azoknak az embereknek, hogy jöjjenek haza, mert az a jó szavazat, ami itt van” – fogalmazott.

A felvétel azért is különösen súlyos, mert a repülőjegy és buszutazás finanszírozása ellenszolgáltatásnak minősülhet, amely a választási eljárási törvény megsértését és a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját veti fel

– írja az Ellenpont.

Nem ez az első eset, amikor Ruszin-Szendi körül botrány alakul ki

Az egykori altábornagy többször is határozottan kiállt a sorkatonaság visszaállítása mellett. Egy alkalommal arról beszélt: „Nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, így „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”. Egy másik, az Ellenpont által megtalált felvételen pedig úgy fogalmazott: „Ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva.”

Tovább fokozta az indulatokat, amikor kiderült, hogy több tiszás fórumra is fegyverrel érkezett. Egy róla készült videóban arról beszélt: választania kellett a pisztoly és a foci között, és végül a fegyver mellett döntött.