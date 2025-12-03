Egy kistigris miatt riasztotta a rendőrség a fővárosi állatkertet – Videó

„Egy állat nem játék. Akkor sem, ha házikedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról beszélünk” – írja szerdai Facebook-posztjában a Fővárosi Állat- és Növénykert.

A közlemény szerint nemrég a készenléti rendőrség egy apró nagyragadozó, egy hím kistigris miatt riasztotta az állatkert főigazgatóját, Sós Endrét, és a főállatorvost. Az állatkert hangsúlyozta, hogy a nyomozás részleteiről csak a hatóságok nyilatkozhatnak, ezért az ügy konkrétumairól nem adhatnak tájékoztatást.

Hozzátették azonban, hogy a kistigris egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, és kollégáik minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a legjobb gondoskodásban részesüljön.

