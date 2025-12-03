Műsorújság
Egy kistigris miatt riasztotta a rendőrség a fővárosi állatkertet – Videó

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.12.03. 10:03

| Szerző: hirado.hu

„Egy állat nem játék. Akkor sem, ha házikedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról beszélünk” – írja szerdai Facebook-posztjában a Fővárosi Állat- és Növénykert.

A közlemény szerint nemrég a készenléti rendőrség egy apró nagyragadozó, egy hím kistigris miatt riasztotta az állatkert főigazgatóját, Sós Endrét, és a főállatorvost. Az állatkert hangsúlyozta, hogy a nyomozás részleteiről csak a hatóságok nyilatkozhatnak, ezért az ügy konkrétumairól nem adhatnak tájékoztatást.

Hozzátették azonban, hogy a kistigris egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, és kollégáik minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a legjobb gondoskodásban részesüljön.

Kiemelt kép: Bengáli tigriskölyök fekszik egy mérlegen egy állatorvosi kivizsgálás közben a németországi Hodenhagenben fekvő Serengeti Parkban (Fotó: MTI/EPA/Holger Hollemann)

