Drograzzia közben találtak rá egy kistigrirsre Tiszafüreden – VIDEÓ

Váratlan fordulatot vett egy tiszafüredi rendőrségi akció. A nyomozók egy drograzzia során egy fiatal tigrisre bukkantak az ingatlanban.

Egy tiszafüredi ingatlanban tartott kábítószerrel kapcsolatos rendőri akció során a jelenlévő állat hívta fel magára a beavatkozó egység figyelmét. A különösen veszélyes ragadozónak minősülő fiatal tigris miatt a helyszínre a Környezetvédelmi Bűnözés Elleni Nyomozó Iroda szakemberei is kivonultak – olvasható a Rendészeti Államtitkárság közösségi média oldalára feltöltött videó alatt.

Ezt követően a rendőrség riasztotta az állatkert főigazgatóját, Sós Endrét, és a főállatorvost a Fővárosi Állat- és Növénykert közleménye szerint.

A rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínen elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint a veszélyes állat tartására vonatkozó kötelezettségek megszegése miatt indult büntetőeljárás.

Az állatot ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe szállították, ahol állatorvosi vizsgálaton esett át. Megállapították, hogy a mintegy 9 kilogrammos hím kölyök egészséges, végleges elhelyezéséről később születik döntés.

„Egy állat nem játék. Akkor sem, ha házikedvenceinkről vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról beszélünk” – írja szerdai Facebook-posztjában a Fővárosi Állat- és Növénykert.

