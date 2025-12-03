Amikor a buli rémálommá válik: a partidrogoktól a teljes kiszolgáltatottságig

Az éjszakai életben egyre gyakoribbak a kábítószer-használathoz köthető rosszullétek és bűncselekmények. A partidrogok terjedése és a szórakozóhelyek gyenge biztonsági ellenőrzése sokszor tragédiákhoz, esetenként pedig nemi erőszakhoz is vezethet. A hazai és európai példák egyaránt azt mutatják, hogy egyetlen alkalom is elég ahhoz, hogy a szórakozás élethosszig tartó rémálommá váljon.

Az éjszakai élet pezsgése sok fiatalt vonz, ám a romkocsmák és klubok felszínes szabadsága mögött egyre több veszély rejtőzik. Az olyan kábítószerek, mint az ecstasy (MDMA), a kokain és a Gina (GHB) már a partidrogok részévé váltak, és a dizájnerstimulánsok jelenléte is egyre gyakoribb.

A fiatalok sokszor ártalmatlannak tűnő kíváncsiságból vagy az euforikus érzés miatt próbálják ki ezeket a szereket, nem számolva azzal, hogy a bizonytalan összetételű anyagok gyorsan fizikai és pszichés függőséghez vezethetnek. A szórakozóhelyek túlterhelt biztonsági rendszere és az olcsó buliturizmus pedig tovább növelheti a kockázatot.

A partidrogok hatása sokszor hamis érzelmi és testi felszabadultságot ad, ami különösen veszélyes azok számára, akik eleve hajlamosabbak az impulzív döntésekre. A kezdeti „jó élmény” gyorsan válik kényszerré, az alkalmi használatból pedig könnyen lesz rendszeres fogyasztás, majd kontrollvesztés.

A kábítószerekkel felfokozott, látszólag önfeledt szórakozás egyre gyakrabban végződik eszméletvesztéssel, túladagolással, szexuális kizsákmányolással vagy halállal.

Az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti, amikor a fiatalok nincsenek tisztában a saját határaikkal, vagy nem fordítanak rájuk kellő figyelmet. Ilyenkor akár egyetlen rossz döntés is súlyos, akár visszafordíthatatlan következményekkel járhat.

Debrecenben 2022 márciusában egyetlen szem ecstasy tablettától halt meg egy 17 éves lány. A fiatal a szer bevétele után rosszul lett, kórházba került, majd napokon belül meghalt. Az említett eset jól mutatja, hogy nem kell komoly fogyasztónak lenni ahhoz, hogy a drog tragédiához vezessen.

Drog és önfeledt buli: a budapesti éjszakák árnyoldalai

A 2023-as adatok szerint a Budapestre érkező turisták közel harmada kifejezetten az éjszakai élet miatt választotta a fővárost, miközben a gyenge beléptetési ellenőrzés miatt a szórakozóhelyek könnyen a dizájnerdrogok terjedésének terepévé válhatnak – írja a Drogkutató Intézet.

A jelentések szerint 2024-ben a budapesti kluboknak mindössze 18 százaléka rendelkezett aktív drogfelismerési protokollal, és alig 5 százalékuk biztosított hétvégi elsősegélynyújtást.

A kábítószerekkel felfokozott, látszólag önfeledt szórakozás egyre gyakrabban végződik eszméletvesztéssel, túladagolással, szexuális kizsákmányolással vagy halállal (Kép forrása: Shutterstock)

A VII. kerületben 2019 és 2024 között 38 százalékkal nőtt a hétvégi mentőhívások száma, amelyek többségében túladagolás vagy droghoz köthető rosszullét állt a háttérben. A helyzetet súlyosbítja, hogy az érintettek zöme a 16–25 éves korosztályba tartozik. A fővárosi vezetést szintén arra figyelmeztették, hogy Budapest jövője is múlhat azon, hogyan kezeli az éjszakai élet árnyoldalát.

A kábítószereket leggyakrabban alkoholos italokkal együtt fogyasztják, ami tovább növeli a veszélyeket. Már egy kis mértékű túladagolás is súlyos következményekhez vezethet, például légzésleálláshoz, kómához vagy akár halálhoz.

Egyetlen éjszaka is elég ahhoz, hogy a szórakozás ígérete tragédiába forduljon. A partidrogokat használó fiatalok közül egyre többen csak kórházi ágyon térnek magukhoz, emellett vannak, akiket már onnan sem lehet visszahozni.

A fővárosi Péterfy-kórház toxikológiai osztályának beszámolója szerint az utóbbi években folyamatosan emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akiket GHB-mérgezéssel szállítanak be, főként a hétvégi bulik vagy fesztiválok után. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a GHB olcsón előállítható, és az interneten keresztül rendkívül könnyű hozzáférni.

Nemierőszak-drog és teljes kiszolgáltatottság

A droghasználat egyik legriasztóbb következménye az önuralom és a kontroll teljes elvesztése. A kábítószerek kiszolgáltatottá teszik a használójukat, ezáltal pedig a szexuális erőszakhoz is hozzájárulnak.

Az EU drogmonitoring-központjának korábbi jelentése alapján az alkohol mellett

az altató vagy amnéziát kiváltó hatású benzodiazepinek, a Gina (GHB) és a ketamin kombinációi közvetlenül is összekapcsolhatók a nemierőszak-bűncselekményekkel.

Ezek a szerek kis adagban is bódultságot, nagyobb mennyiségben eszméletvesztést, mozgásképtelenséget és memóriakiesést okoznak. Mivel rendkívül gyorsan lebomlanak a szervezetben, a bizonyíthatóság tényét is nehezítik.

A droghasználat egyik legfélelmetesebb következménye az önuralom és a kontroll teljes elvesztése. A kábítószerek kiszolgáltatottá teszik a használókat, ami növeli a szexuális erőszak kockázatát is (Kép forrása: Shutterstock)

A GHB például rendkívül gyorsan – esetenként 6-18 óra után – kiürül a szervezetből, így a hagyományos drogtesztekkel nehezen kimutatható. A legtöbb áldozat pedig csak akkor mer orvosi segítséget kérni, amikor a szer jelenlétét már nem lehet bizonyítani. Az érintettek sokszor képtelenek felidézni a pontos történteket, valamint az áldozathibáztatástól tartva – például a „túl részeg volt” vagy „kihívóan öltözött” megjegyzések miatt – nem tesznek bejelentést.

Az utóbbi években több külföldi és hazai példa is rámutatott a jelenség sokkoló súlyára.

Egy kelet-magyarországi házibuliban öt férfi megerőszakolt egy 16 éves lányt, miután partidroggal tették cselekvőképtelenné.

A fiatal lány másnap semmire nem emlékezett, és csak a kegyetlen felvételek alapján tudta meg, hogy mi történt vele. Belgiumban 2021 és 2024 között legalább 41 nő italába kevertek kábítószert, az elkövetők között ráadásul két bártulajdonos is volt, akik a gyanú szerint tapasztalatot is cseréltek egymással.

Az ilyen esetek nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is súlyos következményeket hagynak. Sok érintett évekig küzd szorongással, pánikrohamokkal, poszttraumás tünetekkel. A hatósági eljárás gyakran tovább erősíti a traumát.

A kiszolgáltatottság megelőzésről szóló tanácsok – például hogy ne hagyjuk őrizetlenül az italunkat – fontosak, de nem helyettesíthetik azt a szemléletváltást, amely a fókuszt egyértelműen az elkövetők felelősségére helyezi. A szórakozóhelyeken terjedő tudatmódosító szerek különösen sebezhetővé teszik a fiatalokat, és növelik annak kockázatát, hogy randidrogok vagy más bűncselekmények áldozataivá váljanak.

A hatósági jelenlét – legyen szó razziákról vagy ellenőrzésekről – sok esetben éppen a szórakozóhelyeken meglévő veszélyeket hivatott csökkenteni.

Bár egyes, drogideológiát népszerűsítő szervezetek igyekeznek a rendőri fellépést negatív színben feltüntetni, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a következetes ellenőrzések valóban hozzájárulhat a tragédiák megelőzéséhez.

Fesztivál, drog és Ibiza: a szabadságérzet illúziója

Spanyolország világhírű üdülőhelye évtizedek óta a buliturizmus egyik fellegváraként vonzza a fiatalokat, DJ-ket, celebeket és kalandorokat. Ibiza neve mára összefonódott a látványos partikkal és a kábítószerrel átitatott éjszakai élet képzetével. A féktelen hedonizmusnak azonban súlyos ára van, amelyet elsősorban a helyi egészségügyi dolgozók fizetnek meg. A Drogkutató Intézet beszámolója szerint a nyári időszakban a sürgősségi esetek akár egyharmada közvetlenül köthető a drogfogyasztáshoz. José Manuel Maroto, az UGT mentőszakszervezet elnöke szerint az ibizai mentőknek sokszor választaniuk kell egy túladagolt turista és egy súlyos baleset között.

A sziget 161 000 lakosa gyengébb szolgáltatásban részesül az évi 3,6 millió látogató igényei miatt. A turisták jelentős része a laza drogpolitika miatt keresi fel a szigetet.

Az ibizai drogkultúra következményei rendkívül súlyosak: 2010 és 2016 között 58 halálesetből 36 százalék kötődött brit turistákhoz. Ráadásul a legnagyobb klubokban sem rendelkeztek saját egészségügyi személyzettel, a szervezők pedig sokszor a mentők hívását is késleltetik, hogy „ne rontsák el” a buli hangulatát.

A zéró tolerancia nem szigor, hanem védelem: következetes, kompromisszummentes fellépést jelent a kábítószerrel szemben. Nem a tömeges büntetés a cél, hanem egy világos üzenet a határokról, amelyeket nem lehet átlépni következmények nélkül.

Magyarországon és egész Európában a zenei rendezvények lettek a drogdílerek célpontjai. A fesztiválok vonzereje széles körű piacot biztosít a kábítószer-kereskedelemnek. Több ezer fiatal statisztikailag is érintett a kábítószer kipróbálásában, és könnyen válhatnak rendszeres fogyasztóvá.

A kannabisztól kezdve a komolyabb szintetikus szereken át olyan kémiai vegyületek kerülhetnek forgalomba, amelyek jelentős veszélyeket rejthetnek. A rendőri jelenlét, a razziák és keresőkutyás ellenőrzések ezért nem túlkapások, hanem a fiatalok védelmében zajlanak. A zéró tolerancia alkalmazása egyaránt a közösség, az egyén és a jövő védelmét szolgálja, biztosítva, hogy a szórakozás ne tragédia, hanem öröm és élmény maradhasson.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock