A Tisza adóemelésével a kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője

„A Tisza adóemelésével a kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést” – közölte Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, aki közösségi oldalára feltöltött videójában kifejtette Magyar Péterék kiszivárgott tervének negatív következményeit, amelyek elmondása szerint több tízezer magyar kisvállalkozásra lenne hatással.

„A Tisza gyakorlatilag megszüntetné az összes jelenlegi kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást. Egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli adózási rendszert vezetnének be a legkisebb vállalkozókra is” – mondta.

Az egyik legsúlyosabb elemként a plusz 14 százalékos, új munkáltatói terhet említette, amely minden vállalkozást érintene, 5 új kötelező járulék formájában.

Kiemelte a Tisza Párt kata megszüntetésével kapcsolatos terveit, amely több tízezer vállalkozót sújtana, érintve a fodrászokat, fotósokat, edzőket, masszőröket, kozmetikusokat, szerelőket és taxisokat. Elmondása szerint a szépségiparban, a kreatív szakmákban és a vendéglátásban ez tömeges bezárásokat okozna.

Hangsúlyozta az ekho megszüntetését is, ami miatt az alkotók, sportolók, médiaszakemberek és előadóművészek nettó bevétele jelentősen csökkenne. Palóc André kiemelte, hogy a Tisza Párt esetleges hatalomra jutása esetén a kisvállalati adó (KIVA) jelentősen csökkenne, a progresszív, magas adójú SZJA visszahozása pedig tovább növelné a magasabb bevételű egyéni vállalkozók terheit.

„Mindezt azok szenvednék meg a leginkább, akik ma is minimális haszonból élnek, és a legkiszolgáltatottabb szereplők a gazdaságban”

– tette hozzá.

Ezzel szemben Palóc André emlékeztetett, hogy a kormány továbbra is az adócsökkentés politikáját folytatja.

„Megvédjük Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját, és újabb adócsökkentésekkel segítjük a magyar vállalkozásokat”

– mondta a szóvivő.