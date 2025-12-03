A Tisza adóemelésével a kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője

„A Tisza gyakorlatilag megszüntetné az összes jelenlegi kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást. Egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli adózási rendszert vezetnének be a legkisebb vállalkozókra is” – mondta.
Az egyik legsúlyosabb elemként a plusz 14 százalékos, új munkáltatói terhet említette, amely minden vállalkozást érintene, 5 új kötelező járulék formájában.
Kiemelte a Tisza Párt kata megszüntetésével kapcsolatos terveit, amely több tízezer vállalkozót sújtana, érintve a fodrászokat, fotósokat, edzőket, masszőröket, kozmetikusokat, szerelőket és taxisokat. Elmondása szerint a szépségiparban, a kreatív szakmákban és a vendéglátásban ez tömeges bezárásokat okozna.
Hangsúlyozta az ekho megszüntetését is, ami miatt az alkotók, sportolók, médiaszakemberek és előadóművészek nettó bevétele jelentősen csökkenne. Palóc André kiemelte, hogy a Tisza Párt esetleges hatalomra jutása esetén a kisvállalati adó (KIVA) jelentősen csökkenne, a progresszív, magas adójú SZJA visszahozása pedig tovább növelné a magasabb bevételű egyéni vállalkozók terheit.
„Mindezt azok szenvednék meg a leginkább, akik ma is minimális haszonból élnek, és a legkiszolgáltatottabb szereplők a gazdaságban”
– tette hozzá.
Ezzel szemben Palóc André emlékeztetett, hogy a kormány továbbra is az adócsökkentés politikáját folytatja.
„Megvédjük Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját, és újabb adócsökkentésekkel segítjük a magyar vállalkozásokat”
– mondta a szóvivő.