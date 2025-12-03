A főispán közölte, a BKV buszok egyharmadánál tapasztaltak műszaki hiányosságot

Továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV buszait Budapest Főváros Kormányhivatala az utasok biztonságának garantálása és a járművek karbantartásának kikényszerítése érdekében – közölte Sára Botond főispán a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

A kormányhivatal vezetője elmondta: jelenleg is zajlik a BKV-buszok ellenőrzése, amelynek célja, hogy az utasok minél nagyobb biztonságban tudjanak utazni. „Bizonyára mindenki emlékszik, hogy nyáron rövid időn belül négy busz égett ki Budapesten. Ekkor elhatároztam, hogy azonnali vizsgálatot rendelek el: szúrópróbaszerűen négy buszból három nem ment át a műszaki vizsgán, műszaki hiányosságokat tapasztaltunk. Ennek egyértelmű következménye kellett, hogy legyen, hogy leellenőrizzük valamennyi BKV-buszt, mintegy közel 1400 járművet” – fogalmazott.

Sára Botond kiemelte,

a főváros felelőssége, hogy a buszok karbantartása megfelelő legyen, és a kormányhivatal tapasztalata az volt, főleg a szúrópróbaszerű ellenőrzéskor, hogy ez nincs elvégezve.

Hozzátette, a buszok karbantartását ki kell kényszeríteni, hogy az utasok biztonságban közlekedhessenek.

A főispán tájékoztatása szerint eddig a mintegy 1400 busz felét ellenőrizték, s a járművek egyharmadánál tapasztaltak műszaki hiányosságot vagy állapították meg, hogy az nem felel meg a jogszabálynak, ami alapvetően veszélyezteti a biztonságos közlekedést.

„Ahhoz, hogy a teljes célunkat elérjük, miszerint, hogy a budapestiek a legnagyobb biztonságban tudjanak utazni, ahogy megígértük, a buszoknak a másik felét is le fogjuk ellenőrizni, és ahol műszaki hiányosságot fogunk feltárni, ott rá fogjuk kényszeríteni a közlekedési vállalatot és a fővárosi vezetést, hogy a hiányokat, a műszaki problémákat orvosolják és javítsák ki” – emelte ki Sára Botond. Budapest Főváros Kormányhivatala azt közölte, hogy

az átvizsgált buszok 32 százalékánál tártak fel műszaki hiányosságot az augusztus 18. óta tartó átfogó ellenőrzés során.

Az eddigi ellenőrzéseken tapasztalt legjellemzőbb hibák között szerepel az olajszivárgás a motoron és a váltón, az üzemanyagrendszer nem megfelelő tömítettsége – mindkét eset tűzveszélyes –, a hűtőfolyadék-szivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a nem megfelelő állapotú gumiabroncsok, továbbá a kormány és a futómű nem megfelelő állapota és működése – írták.

Kiemelt kép: Sára Botond, Budapest Főváros Kormányhivatalának főispánja (b) beszél, mellette Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (j) a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslat kapcsán tartott közösségi értékvédelmi konzultáción a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban 2025. március 3-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)