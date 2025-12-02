XXI. Század Intézet: A Tisza nem tud tovább növekedni, 5 százalékkal vezet a Fidesz

A Fidesz támogatottságát 45, míg a Tisza Pártét 40 százalékra mérte legfrissebb kutatásában a XXI. Század Intézet, amely a politikailag aktív szavazók körében vizsgálta meg a pártpreferenciát.

November 29. és december 1. között végzett kutatást a XXI. Század Intézet, amely alapján a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a Fidesz a tovább tudott erősíteni pozícióján, méghozzá egy százalékpontos javulással az október eleji méréshez képest. Az intézet mérése szerint a Tisza Párt a mostani összevetés alapján rontott, méghozzá mínusz egy pontot. Hozzáteszik, hogy a Magyar Péter vezette elérte a növekedési plafont, mivel összegyűjtött minden korábbi ellenzéki protest szavazatot.

A politikailag aktív szavazók bázisát tekintve

a Fidesz támogatottsága 45 , míg a Tisza Párté 40 százalék a XXI. Század Intézet mérése alapján.

A kutatás szerint az október eleji mérés még egy négypárti parlament alakulását vetítette előre, ám a most publikált kutatás szerint az Országgyűlésben már csak három párt kaphatna helyet. Mint írják, a Mi Hazánk Mozgalom biztosan bejutna – Toroczkai László pártja egy százalékpontot javítva októberi támogatottságán 8 százalékon áll –, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (4 százalékos támogatottsággal) kiesne. A DK az intézet mérése szerint ugyancsak a parlamenti küszöb alatt van a maga 3 százalékával.

„Mozgalmas őszön vagyunk túl. Az október–november arról szólt, hogy a Fidesz sebességet váltott, megy előre és átvette a kezdeményezést. Ezt támasztják alá a bejelentett kormányzati programok (az Otthon start program, a háromgyermekes anyák szja-mentessége, a 14. havi nyugdíj, a vállalkozásokat segítő javaslatcsomag), és erről szól a diplomáciai nagyüzem is (Trump–Orbán-találkozó és a moszkvai látogatás), ahol a tét megint csak az embereket foglalkoztató nagy ügyek (a rezsicsökkentés megvédése és az ukrajnai béke) voltak”

– jegyezte meg kutatásában a XXI. Század Intézet, megjegyezve, hogy alig valamivel több mint négy hónap van hátra a 2026-ban esedékes országgyűlési választásokig, hozzátéve, „a Tisza ősze a küszködésről és a megrekedésről szólt (adatszivárgási botrány, kiszivárgott gazdasági tervek), és a kutatás azt mutatja, hogy a jelöltállítás folyamata sem szolgált elrugaszkodási pontként: a Tisza saját magával, a szervezeti kérdéseivel foglalkozik, és adós marad a választópolgároknak szóló ajánlattal.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond a Fidesz–KDNP európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban 2024. június 10-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)