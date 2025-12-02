Véget ér egy korszak: bejelentették Korda György és Balázs Klári utolsó koncertjét

Korda György és Balázs Klári 2026 decemberében a Papp László Budapest Sportarénában int végleg búcsút a nagyközönségnek.

„A legendás művész házaspár az Intercontinentalban tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy utolsó nagykoncertjüket 2026. december 19-én rendezik meg, az esemény címe pedig (UTOLSO)SHOW – FELSZÁLLÁS” – írja az Index.

A búcsúesten rangos vendégek is színpadra lépnek majd: Szikora Róbert és Király Viktor közreműködésével teljesedik ki az est programja.

A portál megjegyezte, hogy a közönség legutóbb 2024. május 11-én láthatta azt a koncertet, amely a házaspár életművét mutatta be.

Kiemelt kép: Korda György és Balázs Klári koncertje a Debreceni Egyetem yoUDay – Te napod című tanévnyitó stadionshow-ján a debreceni Nagyerdei Stadionban 2023. szeptember 13-án este (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)