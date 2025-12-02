Titokzatos szerepről beszélt a halála előtt Kálloy Molnár Péter

Hétfőn, rövid lefolyású betegség után, 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter, a magyar színház, film és zene ismert alakja, aki egyik utolsó interjújában egy titokzatos szerepről is beszélt.

Kálloy Molnár Péter utolsó interjújában büszkén mesélt arról, hogy a világhírű színész, Eddie Redmayne egy nemzetközi interjúban külön kiemelte őt és a közös munkájukat. A magyar színész beszámolója különleges betekintést nyújtott a nemzetközi forgatásba, ahol a professzionális együttműködés mellett személyes élményeit is megosztotta. Valamint kiemelte egy titokzatos főszerep lehetőségét is, amelyről a Story magazinnak beszélt a színész az Index szemléje szerint.

A művész több évtizedes pályáján átívelő karrierjét színészként, rendezőként, zenészként és íróként is folytatta. Tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskola‑n végezte, pályája során a Nemzeti Színház és a Vígszínház társulatának is tagja volt. Szabadfoglalkozású művészként számos színházi darabban, filmben és tévéműsorban szerepelt — a műsorválaszték a komédiától a drámáig terjedt.

Közismert volt a stand‑up, improvíziós előadásokban betöltött szerepeiről, szinkronszínészként is több produkcióban hallhattuk hangját. Rendezései, dalszerzeményei, humoros és drámai szerepei generációk számára jelentettek kikapcsolódást.

Az utolsó időszakban rákos betegséggel küzdött — állapota miatt több előadását is le kellett mondania.

A népszerű színész, aki két gyermeket hagyott maga után, a 18 éves Istvánt és a 15 éves Szofit, mindig erősnek akart látszani, ezért az utolsó pillanatig, amíg ereje engedte, a közönsége elé állt. Kálloy Molnár Péter nyolc évvel ezelőtt már egyszer szembesült a halállal: 2018 októberében egy előadás után mentő vitte kórházba szívproblémái miatt.

Ezt követően alaposan átalakította életét, igyekezett élni az új lehetőséggel, egészségesebb életmódra váltott, leszokott a cigarettáról, és sportolni kezdett. Ám a sors kegyetlen volt: hiába tett meg mindent, a súlyos betegség ellen nem volt esélye.

Kiemelt kép: Kálloy Molnár Péter az M5 műsorában.