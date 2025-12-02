Szökésben lévő kecskék tértek be az egyik élelmiszerüzletbe és dohányboltba Cegléden

Szőkésben lévő kecskék jelentek meg egy ceglédi üzletben, a gazdájuktól elkóborló állatok még a dohányboltba is betértek.

Egy ceglédi Facebook-csoportban jelent meg a különös bejegyzés: két kecske kóborolt a városban – hívta fel a figyelmet a cegledipanorama.hu.

„Sziasztok, valakitől elszöktek, a dohányboltba is elmentek, Mozdony utcánál vannak” – írta a képek mellé egy felhasználó. Azt nem lehet tudni, hogyan jutottak be a boltba a kecskék, de a gazdájuk hamar megkerült.

Egy hozzászóló szerint az állatok F. János tulajdonai, aki már egy szürke egyterűvel járja a környéket, hogy hazavigye a kalandvágyó jószágokat.

Kiemelt kép forrása: Facebook