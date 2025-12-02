Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Szentkirályi Alexandra: Pénzbesöprés a két ünnep közötti fizetős parkolás

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.02. 17:59

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A két ünnep közötti fizetős parkolás ünnepi sarc. A budapestiekre hivatkoznak, de a valóságban ez egy pénzbesöprés – írta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán kedden.

Szentkirályi Alexandra kiemelte, ők azt kérték, hogy legyen az ünnepek alatt ingyenes a parkolás. Ezt a Tisza Párt, a DK és Karácsony Gergely főpolgármester sem támogatta, annak ellenére, hogy ebben az időszakban sok ember keresi fel a szeretteit Budapesten.

A frakcióvezető hozzátette, a Budapest Brand vezetőinek luxushotelben parkolására milliókat fordítanak, miközben az ünnepek alatt a rokonaikhoz látogatókon akarják behajtani a főváros kasszájából kifolyatott pénzeket.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: MTI/Bruzák Noémi

parkolás Szentkirályi Alexandra Budapest

Ajánljuk még

 