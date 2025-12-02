Orbán Viktor a Tisza adótervezetéről: Egy jó dolgot találtam benne, hogy csak papíron létezik

A Tisza Párt adótervezetéről írt kedd reggeli bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök, aki a tervezettel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Minden elemében baloldali megszorító csomaggal van dolgunk.”

A kormányfő a 600 oldalas csomaggal kapcsolatban azt is megjegyezte:

„Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad.”

Orbán Viktor úgy véli, hogy a Tisza Párt tervezete egy minden elemében baloldali megszorító csomag. Mint írta: „Ha egy politikai pártnak baloldali szakértők dolgoznak, ha egy pártot baloldali színészek és zenészek támogatnak, ha egy párt legfontosabb támasza a baloldali sajtó és a brüsszeli balos politikai elit, az nem tud más politikát csinálni, mint baloldalit.”

A miniszterelnök szerint ha egy párt baloldali, akkor jönnek az adóemelések, a progresszív adó, a vállalatok megsarcolása, valamint a vagyonvizsgálatok. Ez Orbán Viktor véleménye szerint 1300 milliárd forint elvonást jelent a magyar családoktól, míg 3700 milliárd forintnyit pedig a magyar vállalkozóktól.

„Jövő áprilisig sok teendőnk van még. Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára”

– zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

