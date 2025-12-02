Nemzetközi antikorrupciós konferencia kezdődött Budapesten

Nemzetközi antikorrupciós konferencia kezdődött hétfőn Budapesten – tájékoztatta az eseményt szervező Integritás Hatóság az MTI-t.

A közlemény szerint Az integritás összetartó útjai: az integritási erőfeszítések összehangolása a közkiadásokban című nemzetközi tanácskozás célja, hogy elősegítse a felelős közpénzfelhasználásra épülő gazdasági kultúra megerősítését, a magyarországi és uniós források hatékony, átlátható felhasználását, a jó gyakorlatok megosztását, a hosszú távú együttműködést az etikus, törvényes és hatékony közpénzfelhasználás érdekében.

A rendezvény témái között szerepel a mesterségesintelligencia-alapú kockázatelemzés alkalmazása a közbeszerzések átláthatóságának növelésére, a fiatal generációk szerepe az integritás kultúrájának megerősítésében, valamint az antikorrupciós szemléletformálás kommunikációs és edukációs aspektusainak vizsgálata.

Nyitóbeszédében Piotr Serafin, az Európai Bizottság költségvetésért, csalás elleni küzdelemért és közigazgatásért felelős biztosa a közlemény szerint azt mondta: „az EU-ban a korrupció elleni küzdelem a kölcsönös bizalom megőrzéséről is szól. 27 tagállam kormányát arra kérjük, hogy nemzeti költségvetésük egy részét fizessék be egy közös európai alapba. Valójában több millió európait kérünk arra, hogy jövedelmük egy részét a közös prioritásaink finanszírozására fordítsák.”

„Ezt azért tesszük, mert hisszük, hogy minden egyes tagállamban elköltött euró mindenki számára előnyös, különösen az egységes piac tovagyűrűző hatásai révén. Ha azonban a polgáraink azt látják, hogy a befizetett pénzüket ellopják, elveszítik bizalmukat az EU-ban – és ez helyrehozhatatlan károkat okoz” – tette hozzá.

Az uniós biztos szerint a magyar Integritás Hatóság „erősíti az emberek intézményekbe és a demokráciába vetett bizalmát, és az egész társadalom számára értéket teremt”.

A szervezők idézték Biró Ferenc Pált, az Integritás Hatóság elnökét, aki nyitóbeszédében rámutatott: „nincs egyetlen biztos megoldás a korrupció visszaszorítására, de abban a megközelítések összeérnek, hogy a feladatot ellátó szervezetnek függetlennek, széles mandátummal bíró és társadalmilag beágyazott intézménynek kell lennie”.

„A célunk az, hogy együtt lépjünk közelebb egy olyan jövő felé, ahol az integritás nem elvárás, hanem a mindennapi valóság” – zárta beszédét Biró Ferenc Pál.

Kapcsolódó tartalom Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják az Integritás Hatóság elnökét Bíró Ferenc Pált már hűtlen kezeléssel is gyanúsítja a nyomozó főügyészség

A konferencia egyik szekciója a vagyonfelkutatás és -visszaszerzés kihívásait vizsgálta nemzetközi kontextusban. Bár ez a terület csak egyike a számos tárgyalt témának, aktualitását adja, hogy az Európai Unió 2027-ig új vagyonvisszaszerzési stratégia kimunkálását várja el a tagállamoktól – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Forrás: Integritás Hatóság közösségi oldala)