„Miniszterelnöki csomag” – saját menüt kapott Orbán Viktor a kínai negyedben

Orbán Viktor egy kínai étteremben, egy számára készített menü elfogyasztása közben nosztalgiázott arról, hogy gyermekkorában édesanyja milyen finom levest készített, egyebek mellett csirkelábból is és az is kiderült, hogy a miniszterelnök szereti a csípős ételeket. Az étterem azóta „Miniszterelnöki csomag” néven kínálja a kormányfő részére felszolgált menüsort.

Egy, az Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalára korábban feltöltött videó tanúsága szerint a kormányfő sajtósa, Kaminski Fanny társaságában egy kínai étterembe tért be ebédelni, ahol csirkelábból készült ételt is fogyasztott.

Orbán Viktor étkezés közben nosztalgiázott arról, hogy

gyermekkorában édesanyja milyen finom levest készített, egyebek mellett csirkelábból is, és az is kiderült, hogy a miniszterelnök szereti a csípős ételeket.

Egy fotó is készült a kifejezetten a kormányfő számára felszolgált menüsorról, melynek tartalma Főtt vegyes sertéshús táska, illetve az említett „wang laoji” névre hallgató csont nélküli csirkeláb volt, melyhez a miniszterelnök egy speciális, kínai felirattal ellátott üdítő italt is fogyasztott. Ezt a menüt az étterem azóta „Miniszterelnöki csomag” néven kínálja vendégei részére.

„Nálam a csirkeláb a tuti. A kínaiban is!” – írta videós bejegyzése mellé kommentként Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Az Orbán Viktor részére felszolgált menüt tartalmazó étlap (Forrás: Olvasói fotó)