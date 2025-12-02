Magyar Péterék olyan adóemelést zúdítanának a nyakunkba, amit még az unokáink is fizetnének - figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra

Átfogó tájékoztató kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról! - írta közösségi oldalán a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetõje.

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében azt írta:

„Átfogó tájékoztató kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról! 662 oldalt nem fióknak írnak. Magyar Péterék olyan adóemelést zúdítanának a nyakunkba, amit még az unokáink is fizetnének. Évente 1300 milliárdot vennének ki a magyar emberek zsebéből, 3700 milliárddal büntetnék a magyar vállalkozásokat. Nem hiába mondta Tarr Zoltán: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Kiszivárogtak a terveik, most pedig kétségbeesetten próbálnak tagadni és tagadni, de senki nem hisz nekik. Szakértőik, politikusaik már mind elmondták a megszorítócsomag pontjait.

Sőt, alá is írták a dokumentumot: az egyik szerző küldte az egészet az Indexnek, egy másik szerző pedig maga is beismerte, hogy a tervek valósak. Most itt az idő, hogy pontjaiban is megismerjük, mire készülnek. Lássuk:

Nyugdíjadót vezetnének be, megsarcolnák még az özvegyi nyugdíjat is,

800 milliárdot vennének ki az idősek zsebéből.

Járulékok tömkelegét vetnék ki: 2500 milliárd forinttal tömnék meg a zsebüket.

Megnehezítenék az anyák mindennapjait is. Megszüntetnék a GYED-et, mindenkit bankokhoz és biztosítókhoz láncolnának.

Szűkítenék a családi adókedvezmények rendszerét.

Megnyitnák az országot a migráció előtt.

Vagyonadót vetnének ki.

Tönkretennék a teljes magyar kis- és középvállalkozói szektort.

Eltörölnék a számukra biztosított adókedvezményeket, ezzel a csőd szélére lökve őket.

Megszorítás megszorítás hátán: ez a Tisza. Elkészült a brüsszeli mesterterv, itt a programjuk. Több mint 600 oldalnyi adó. Mindenkinek joga van tudni, mire készülnek Magyar Péterék❗️ Erre most a nemzeti konzultációban együtt is nemet mondhatunk. Töltsük ki, tiltakozzunk közösen az adóemelések ellen!”

– zárta posztját a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetõje.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetõje – MTI/Bodnár Boglárka