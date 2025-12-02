Koncz Zsófia: A közszolgálati dolgozók lakhatását is segíti a kormány – ismertette Koncz Zsófia

„Évente nettó egymillió forint lakhatási támogatást kaphatnak 2026-tól a közszolgálati dolgozók, mert a kormány szeretett volna segítséget nyújtani azoknak, akik kifejezetten a közért tesznek nap mint nap” – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az M1 keddi műsorában.

Koncz Zsófia közlése szerint 2026 januárjában indul el a közszolgálati dolgozók számára az otthontámogatás, amely meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére vehető igénybe évente nettó egymillió forint összegben. A lehetőséggel orvosok, ápolók, tanárok, rendvédelmi szervnél, önkormányzatoknál, kormányhivataloknál, vagy a szociális ágazatban dolgozók élhetnek – tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte,

a magyar kormány számára prioritás, hogy segítsen az otthonteremtésben, ez a segítségnyújtás 2015-ben kezdődött: elemei a csok, a falusi csok, a csok plusz. Koncz Zsófia ezt az évet nagyon különlegesnek nevezte, mert elindult az Otthon Start program, egy „soha nem látott méretű támogatás az első otthon megteremtése érdekében”.

A műsorban szó volt arról, hogy nyilvánosságra került egy, a Tisza Pártnak tulajdonított konvergenciaprogram, amelyet a Tisza cáfol.

Koncz Zsófia ennek kapcsán azt mondta, ha ezek a tervek megvalósulnának, az csapás lenne a magyar családoknak és a kormány által kialakított rendszernek, amelyben fontos szerepe van a családi adókedvezménynek, az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok szja-mentességének. A dokumentumból egyértelművé vált, hogy más területeken is pénzt akarnak beszedni a magyar családoktól – mutatott rá Koncz Zsófia.

Az államtitkár szerint erre azért van szükség, mert az Európai Bizottság pénzt akar Ukrajna támogatásához, és ehhez a magyar családoktól is pénzt akar begyűjteni, amit a magyar kormány elutasít.

„De, ha olyan kormány lenne az ország élén, mint mondjuk a Tisza, amely gond nélkül kiszolgálná ezeket a kéréseket, akkor a nap végén bizony a magyar családok járnának rosszabbul”

– fogalmazott.

Mint hozzátette, ugyanígy kellene a pénz a migrációs paktum végrehajtására is: Magyarországnak 30 ezer menekültet kellene befogadnia jövőre, és minden be nem fogadott ember után 8 millió forintot kell fizetni.

Ez 250 milliárd forint, míg a háromgyermekes anyák szja-mentessége 200 milliárd forintba kerül, és a kormány a magyar emberek pénzét a magyar családokra szeretné fordítani – szögezte le az államtitkár.

A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Koncz Zsófia arról beszélt, hogy a Családbarát Magyarország Központ most első alkalommal adta át a Generációk Találkozása díjakat. Az elismerést olyan emberek vagy közösségek kaphatták, akik és amelyek példamutató módon járulnak hozzá a családon belüli generációs összetartozás erősítéséhez.

Mint mondta, az volt a cél, hogy bemutassák,

minden életkorban, minden korosztályban vannak példaképek, és fontos őket megtalálni.

Az államtitkár közlése szerint a meghirdetett öt kategóriában mintegy 200 pályázat érkezett.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Soós Lajos)