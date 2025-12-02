Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Kocsis Máté bejelentette, átfogó kampányt indít a Fidesz a Tisza Párt adótervezetéről

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.12.02. 13:06

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
„Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter, miután tegnap nyilvánosságra került a baloldali megszorító program valamennyi oldala” – írta közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté egyúttal bejelentette, hogy a nagyobbik kormánypárt átfogó kampányt indít a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról.

Kocsis Máté azt írta, a sok száz oldalas dokumentum bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle, hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól.

„Ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta: „nem beszélhetek róla, különben megbukunk.” Igaza lett ”

– tette hozzá.

 

 

Mint írta, „Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorító csomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás. Az újdonsült jelölteket sem lehet kérdezni róla, csak azt a szegény presskukacot , pedig jó lenne megtudni, miért akarták elhallgatni a terveiket, miért nem akarnak nyilatkozni róla, és miért akarják becsapni a magyarokat.”

„Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról. Még 131 nap, és Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas “remekművet” Brüsszelbe”

hangsúlyozta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Tisza PártTisza-adóTisza-csomag Kocsis Máté

Ajánljuk még

 