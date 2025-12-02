Kocsis Máté bejelentette, átfogó kampányt indít a Fidesz a Tisza Párt adótervezetéről

Kocsis Máté azt írta, a sok száz oldalas dokumentum bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle, hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól.
„Ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta: „nem beszélhetek róla, különben megbukunk.” Igaza lett ”
– tette hozzá.
Mint írta, „Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorító csomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás. Az újdonsült jelölteket sem lehet kérdezni róla, csak azt a szegény presskukacot , pedig jó lenne megtudni, miért akarták elhallgatni a terveiket, miért nem akarnak nyilatkozni róla, és miért akarják becsapni a magyarokat.”
„Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról. Még 131 nap, és Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas “remekművet” Brüsszelbe”
– hangsúlyozta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Kiemelt kép: Kocsis Máté (Fotó: MTI/Purger Tamás)