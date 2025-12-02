Kocsis Máté bejelentette, átfogó kampányt indít a Fidesz a Tisza Párt adótervezetéről

„Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter, miután tegnap nyilvánosságra került a baloldali megszorító program valamennyi oldala” – írta közösségi oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté egyúttal bejelentette, hogy a nagyobbik kormánypárt átfogó kampányt indít a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról.

Kocsis Máté azt írta, a sok száz oldalas dokumentum bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle, hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól.