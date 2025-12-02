Karácsony Gergely adventi üzenete az, hogy januárban leállhat Budapest

Továbbra is hergeli híveit Karácsony Gergely, akinek a főpolgármesteri regnálása alatt Budapest gyakorlatilag csődbe ment. A városvezető most úgy kér pénzügyi segítséget Orbán Viktor kormányától, hogy közben azt hangoztatja: a kormány Budapest-politikájának lényege a kisstílűség, a hozzá nem értés, a hazugság és embertelenség.

Míg a Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a város a kormány pénzügyi segítségét kéri annak érdekében, hogy januárban az állami büdzsé folyósítsa a Budapest tulajdonában lévő cégeknél dolgozó mintegy 27 ezer ember fizetését, Karácsony Gergely masszívan folytja hívei hergelését. Mindeközben azonban hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelte el a nyomozást a Budapest Brand kreatív ügynökség botrányával összefüggésben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság – jelentette be a rendőrség a Magyar Nemzet kérdésére.

A Karácsony Gergely főpolgármester által felügyelt kreatív ügynökség kapcsán felmerült, hogy politikai kifizetőhelyként működött, s bűncselekmények garmadáját követhette el.

Az ügyet a közérdekű adatbejelentéseiről elhíresült Tényi István feljelentése nyomán vizsgálhatja meg a nyomozó hatóság.

Az eddig nyilvánosságra hozott adatok mindenesetre súlyos aggályokat vetnek fel. Az ügyből jelenleg annyi ismeretes, hogy a Karácsony Gergely keze alá tartozó, napjainkra már megszűnt cég pénzügyi helyzetét és gazdálkodását egy független szakértő októberben tekintette át. Az anyag nemcsak azt tárta fel, hogy a vállalkozásnál éveken keresztül arcpirító pazarlás folyt, de arra is rávilágított, hogy Karácsony Gergely főpolgármester mindezt sok tízmilliós prémiummal honorálta. Arra is fény derült, hogy a milliós jövedelmű vezérigazgató, valamint a két helyettese a fizetésükön felül további százezer forintos, úgynevezett rezsitámogatást is hazavihetett. A jelentésben olvasható: annak ellenére, hogy a Budapest Brand üzleti terve egyetlen esztendőben sem teljesült maradéktalanul, Karácsony Gergely jóvoltából a cégvezetők mégis gigantikus összegű év végi prémiumot vihettek haza. Mindezt trükkösen papírozták le.

Az esztendő során megoldandó prémiumfeladatokat ugyanis a főpolgármester utólag, az év vége előtt néhány nappal, visszamenőlegesen határozta meg. Az éves feladatokat tehát akkor jelölték ki, amikor a valóságban azok már rég teljesültek. A célfeladat e trükknek köszönhetően évről évre teljesült.

Lapértesülések szerint Faix Csaba vezérigazgatónak eddig 23 280 000 forint ütötte a markát, de még további 9 600 000 forintra számíthat, lévén, hogy ez a hatalmas összeg is engedélyezve van. Bakó Ágnes vezérigazgató-helyettes 21 470 400 forintot kapott eddig kézhez, ám neki is megállapítottak még további 8 640 000 forintot. A másik vezérigazgató-helyettes, Kovács Gábor sem panaszkodhat, 5 760 000 forintot kapott.

A jelentés arra is rámutatott, hogy az állandóan a csődközeli helyzetét bizonygató főváros cége fényűző módon gazdálkodott. Erre kiváló példa: a cégvezetők úgy parkoltak havi negyedmillióért egy luxusszálloda fedett garázsában, hogy a Városháza parkolóját akár ingyen is használhatták volna.

A jelentésben továbbá az is olvasható, hogy az ellenőrző bizottság a fővárosi tulajdonú társaságnál rendszerszintű problémákat azonosított, továbbá arra is rámutatott, hogy a vezetői kinevezések politikai lojalitáson és nem a szakmai alkalmasságon alapulnak.

A Magyar Nemzet információi szerint a szolgáltatási szerződésekben a baloldali érdekkörhöz köthető cégek is feltűnnek. A napilap szerint több tíz millió forintos szerződést kapott például a Crevocorp, amely a Demokratikus Koalícióhoz köthető vállalkozás. Közel 15 millió forint jutott a Mediánnak és a 21 Kutatóközpont Kft.-nek is. Utóbbi Magyar Péter és a Tisza Párt közvélemény-kutatási szárnyalását publikáló intézet.

A „Budapest Brand-bomba” felrobbanása után már Karácsony Gergely sem tudja leállítani az átvilágítási folyamatot, amely a hirado.hu értesülései szerint az összes fővárosi tulajdonban lévő cégre, így többek között a BKV-ra és a BKK-ra, a Budapesti Közművek Zrt.-re, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-re és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-re is kiterjed.

A jelentés minden bizonnyal választ ad arra az aggályra, amely szerint a Karácsony Gergely vezette Budapest pénzét rendszerszinten folyatják ki a fővárosi tulajdonú cégekbe, ahonnan pedig átláthatatlan módon csurog tovább a prémiumokon, túlárazott szolgáltatási szerződéseken és indokolatlan kiadásokon keresztül.

Ezt a felvetést azonban nem más, mint maga az érintett, vagyis Karácsony Gergely vitatja azzal, hogy a kormányra mutogatva hangoztatja: a kabinet kivérezteti Budapestet. A Fővárosi Közgyűlés tegnapi tanácskozása után a Clark Ádám térre invitálta híveit, akik előtt azt fejtegette, hogy a kormányzat segítségét kérő levelet személyesen viszi el Orbán Viktor hivatalába.

A tömeg előtt azonban nem a segítséget kérő hangján beszélt, hiszen úgy fogalmazott, hogy: „Azért vagyunk itt, mert Magyarország kormánya meg akarja roppantani a gerincünket. Azért vagyunk itt, hogy ezt ne engedjük! A nemzet fővárosa, a csodálatos Budapest nem fog letérdelni, nem fog meghunyászkodni, hanem kiköveteli magának a jussát, megvédi a szabadságát, megvédi az autonómiáját, mert ma ez a tét. A város szabadsága mindannyiunk szabadsága.”

Karácsony Gergely szerint a „kormány Budapest-politikájának a lényege a kisstílűség, a hozzá nem értés, a hazugság és embertelenség”. Mint fogalmazott: „Ez a rezsim pontosan tudja, ha bebizonyítjuk, hogy van élet az ő rendszerükön kívül, az ő kisstílű, gonosz és embertelen rendszerükön kívül, akkor halomra dőlnek a hazugságai. Budapest autonómiáját azért akarják elpusztítani, mert ez a város példát mutatott az elmúlt években.” Karácsony Gergely végezetül arra is kitért a kormány pénzügyi segítségét kérvényező beszédében, hogy a „fővárostól elrabolt pénz a budapesti adófizetők pénze. Ha januárban a kormány ígéretei ellenére sem kapja meg a fizetését a Budapestért dolgozó 27 ezer munkatársunk, akkor leáll a város. És ha leáll a város, akkor abba beleremeg az ország” – mondta a főpolgármester.

Karácsony beszédére Szentkirályi Alexandra, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakcióvezetője a közösségi oldalán válaszolt. Eszerint „Karácsony Gergely az általa teremtett fővárosi csődhelyzetet arra használja, hogy zsarolja a fővárosi cégek dolgozóit és a budapestieket. Politikai színjátékot űzve a fizetések és a közszolgáltatások leállításával fenyegetőzik, pedig a csődhelyzet az ő felelőssége.” Hozzátette: a „kormány többször jelezte, hogy segít, és nem engedi csődbe menni a fővárost. Kormányhatározat garantálja, hogy amennyiben Budapest nem képes fizetni a dolgozóit és fenntartani a közszolgáltatásokat, akkor a kormány vállalja a fővárosi dolgozók fizetését, és a közszolgáltatásokat is garantálja. Karácsony Gergely felelőssége, hogy mit kezd a Budapestnek nyújtott kormányzati segítséggel” – írta Szentkirályi Alexandra, aki egy másik posztjában arról beszélt, hogy a kormány hatalmas összeget költ Budapestre. „A déli körvasutat 365 milliárd forintból építi, a H-5-ös HÉV felújítása és új kocsik beszerzése 200 milliárd forintot költ. A kormány továbbá majdnem 140 milliárd forintot adott már az egészséges Budapest-programra. Nemrég 54 milliárd forint jutott új villamosokra, 25 milliárd az egészséges utcákra. Csak pár példa, melyek egyértelműen cáfolják a városvezetés állításait”.

Egy másik bejegyzésében pedig Szentkirályi Alexandra kijelentette: „Karácsony Gergely gyakorlatilag itt az iménti percekben bevallotta, hogy hazudott. Mert azt mondta, hogy a főváros nem lesz fizetésképtelen sem idén, sem jövőre. Arra viszont nem kaptunk válaszokat, hogy hova tűnt el mégiscsak az ország leggazdagabb önkormányzatának az a több mint 200 milliárdja, amivel 2019-ben Karácsony Gergely átvette a Fővárosi Önkormányzat vezetését, ahogy arra sem kaptunk választ, hogy miért volt indokolt mondjuk 900 millió forint béren kívüli juttatást csak a tavalyi évben a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak odaadni. Arra sem kaptunk választ, hogy a Budapest Brandben miért sikerült több százmillió forintot a budapestiek pénzéből eltapsolni. Arra pedig végképpen nem kaptunk válaszokat, hogy akkor mégis mi ez a politikai színpad, amit ma Karácsony Gergely tulajdonképpen 27 ezer budapesti dolgozó hátán magának igyekezett ácsolni, mert hogyha nem tudja a Fővárosi Önkormányzat kimondani azt, hogy jövő évben fizetésképtelenség van, akkor a kormány sem tudja ilyen módon azt a segítő kezet nyújtani, amiről a kormányhatározat szólt. A kormányülés azt mondta, hogy amennyiben a főváros fizetésképtelen lesz, az nem fordulhat elő, hogy a budapestiek egy rosszul gazdálkodó balliberális városvezetésnek a levét megisszák. Nem fordulhat elő, hogy nincsenek kifizetve a Budapesten dolgozók bérei.”

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is hasonló módon szólalt meg, s Karácsony Gergely tüntetését politikai színháznak nevezte, amelyre szerinte „semmi szükség sem volt”.

Latorcai Csaba is megszólalt az ügyben. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára szerint a baloldal vitte csődbe a fővárost, Karácsonynak a lemondásával kellene sétálgatni. A felelősséget kellene vállalnia, s nem tüntetgetni, és a kormányra mutogatni.

Mint azt az MTI-hez eljuttatott közleményében olvasható: „A főváros csődje az élő bizonyíték arra, hogy mit tud a baloldal. Úgy vitték csődbe Magyarország leggazdagabb városát, hogy hatalmas, 214 milliárdos tartalékkal és emelkedő bevételekkel vették át, és a főváros fejlesztését a kormány 15 éve beruházások sorával segíti. Ahogy a baloldal átvette a főváros vezetését, megkezdték a főváros kifosztását, a kassza kiürítését. Tarlós 214 milliárdos tartalékát felélték, a fővárosi beruházásokat túlárazásokkal valósították meg, a város pénzét elfolyatták értelmetlen projektekre, törvénytelenül jutalmakat, prémiumokat osztogattak maguknak. A főváros pénzügyi összeomlásához nem a pénzhiány vezetett, hanem a baloldali városvezetés alkalmatlansága és felelőtlen gazdálkodása. A fővárost a saját vezetői vitték csődbe. A kormány – a baloldal által csődbe juttatott – főváros működését biztosítani fogja, a béreket és a közszolgáltatások működését garantálja” – írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára.

Régóta tudott, hogy pazarló költekezés jellemzi Budapestet.

A Tényellenőr erre már a nyáron felhívta a figyelmet. Amióta Karácsony Gergely átvette Budapest vezetését, a Tényellenőr számításai szerint a Fővárosi Önkormányzat annak ellenére 450 milliárd forint veszteséget termelt, hogy a városvezetők 2019-ben Tarlós Istvántól 214 milliárd forintos tartalékot örököltek. Mint az a Tényellenőr tanulmányában olvasható: „Olyan kiadásokra mentek el milliárdok, amelyek a fővárosnak bevételt nem hoztak. Több projekt pedig éppen a főváros vezetésének tétlensége miatt drágult meg.”

A tanulmány úgy fogalmaz: „A főváros nehéz pénzügyi helyzetének okait nem a kormányzati adópolitika terén kell keresnünk, ebben a tekintetben ugyanis Budapest továbbra is nettó haszonélvező, az adóbevételek és a szolidaritási hozzájárulás növekményének szaldója ugyanis plusz 150 milliárd forint az elmúlt öt évben. Ha ezt az összeget (amelyből már levontuk a szolidaritási hozzájárulás összegét) hozzáadjuk a Tarlós Istvántól örökölt tartalékhoz, kiderül, hogy Karácsony Gergelyék mintegy 447 milliárd forintot veszítettek öt év alatt. Megjegyzendő továbbá, hogy amennyiben a szolidaritási hozzájárulás és az állami támogatások összege nullszaldós lenne, akkor is mínuszban lenne a főváros – az adónövekmények ellenére. Karácsonyék ugyanis 108 milliárdra teszik az »elvonások« mértékét, míg a várható hiányt 117 milliárdra. Kijelentető tehát, hogy a főváros gazdálkodási nehézségeit a kiadási oldalon kell keresni.”

Karácsony Gergelynél futnak össze a szálak.

A kérdésre, hogy mire ment el Budapest pénze, a tanulmány szerzői a következő választ adják: a főváros gazdálkodásának kiadási oldalán „egy sor olyan projektet találhatunk, amelyek jelentős terhet róttak az önkormányzat költségvetésére”. Elmondható tehát, hogy Karácsony Gergely vezetésével a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében úgy keletkezett százmilliárdot meghaladó hiány, hogy 180 milliárd forintos tartalékkal vette át a várost. Az elmúlt hat évben számtalan költségnövekedés következett be a városvezetés tétlenkedése miatt, ráadásul az olyan politikai alapú gazdasági döntések, mint a Rákosrendező megvásárlása csak tovább mélyítették az adósságspirált, amelyet a felelőtlen gazdálkodás okozott – olvasható a tanulmányban.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely