Borult és párás, egyes részeken tartósan ködös lesz a kedd

A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Dunántúlon – különösen a magasabban fekvő részein – esetleg megélénkülhet a délkeleti szél – írja a HungaroMet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul, a tartósan ködös részeken lesz a leghidegebb. Késő este 0, 6 fok valószínű. Összesen öt vármegyére adtak ki figyelmeztetést tartós, sűrű köd miatt, köztük Baranya, Somogy, Tolna, Vas és Zala vármegyére. A többfelé előforduló köd, sűrű köd, elsősorban a Dunántúl délnyugati felében kiterjedt sűrű köd napközben fokozatosan ritkul és lassan javulnak a látási viszonyok.
A fagyos részeken jellemzően kisebb területeken ónos szitálás előfordulhat.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)