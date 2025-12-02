A fővárosi buszok harmadának nem megfelelő az állapota – jelentette ki az államtitkár

Az eddig ellenőrzött fővárosi buszok harmadának nem megfelelő az állapota – erről írt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kedden közzétett Facebook-bejegyzésében.

„Ha már tegnap a főpolgármester a buszgarázsban járt, igazán megnézhette volna a járművek állapotát is. Sebaj, mi megtettük helyette (ezt is)” – emelte ki Latorcai Csaba.

A hatósági ellenőrzések keretében augusztus 18-ától kezdődően eddig 609 autóbusz vizsgálatát végezték el; ezek közül 192, azaz az ellenőrzött járművek harmada nem felelt meg a feltételeknek.

Hátravan még 781 autóbusz ellenőrzése – fűzte hozzá az államtitkár.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester a 21-es buszon a járat Normafa megállójában 2019. november 18-án. A főpolgármester és Pokorni Zoltán, a Hegyvidék (XII. kerület) polgármestere sajtótájékoztatót tartott a Normafán kialakítandó parkolóról folytatott egyeztetésüket követően (Fotó: MTI/Mónus Márton)