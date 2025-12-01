Szalay-Bobrovniczky Kristóf: befejeződött a Magyar Honvédség balti légtérrendészeti missziója

Befejeződött a Magyar Honvédség négyhónapos balti légtérrendészeti missziója. Magyarország 2015, 2019 és 2022 után immár negyedik alkalommal vett részt a küldetésben – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A minisztérium közleményében kiemelték, hogy a spanyol légierő F/A-18 Hornet repülőgépei december 1-én átvették a fegyveres légvédelmi készenléti szolgálatot, a magyar Gripenek ezt követően hazatértek Kecskemétre. Az állomány és az eszközök december 5-ig tartó hazatelepítése ezzel megkezdődött.

A közel 60 tonna felszerelést tartalmazó konténerek légi úton, az An-124 Ruslan, továbbá a Pápán állomásozó egyik C-17 típusú repülőgép igénybevételével szállítják haza, a kontingens személyi állománya a Magyar Honvédség egyik Airbus A-319 repülőgépével utazik Kecskemétre. A járművek és egyéb technikai eszközök hazatelepítése közúton történik – mondta a közlemény szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység Blokk 69 négy JAS-39 Gripen vadászgéppel és mintegy 80 katonával vett részt a Észtország, Lettország és Litvánia légtérrendészeti feladataiban.

Az idei küldetés mérlege: 22 éles riasztás, 87 gyakorló riasztás, valamint több mint 400 repült óra.

A miniszter hangsúlyozta: a misszió sikeres befejezése nemcsak a magyar katonák kiváló teljesítményét tükrözi, hanem azt is, hogy Magyarország a nemzetközi színtéren megbízható partnerként vesz részt a NATO kollektív védelmében. Ezzel a sikeresen végrehajtott küldetéssel a Magyar Honvédség hozzájárult a katonai védelmi szövetség és a balti államok légterének biztonságához, megerősítve Magyarország elkötelezettségét a közös védelem iránt – tette hozzá.

Elmondta, hogy

a balti légtérrendészeti misszió négy hónapja alatt a magyar légierő összesen hét NATO-tagállamban teljesített szolgálatot:

Magyarország mellett a három balti ország, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia légterét is biztosították a magyar Gripenek.

Kiemelt kép forrása: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldala