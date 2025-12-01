Rekordszinten a magyarok átlagjövedelme, korábban nem látott mértékben a magukat anyagi biztonságban érzők aránya

Rekordszintre, 625 ezer forintra emelkedett a 30–59 évesek átlagos nettó háztartási jövedelme a harmadik negyedévben, ez az összeg a K&H biztos jövő felmérésének eddigi legmagasabb értéke, a becsült mediánérték pedig 518 ezer forint volt – írja a Magyar Nemzet. A felmérés szerint az átlagjövedelem tartósan magas szinten áll, és ezzel párhuzamosan a magukat kifejezetten anyagi biztonságban érzők aránya harminc százalékra nőtt.

A K&H biztos jövő felmérésének eredményei szerint 2025 harmadik negyedévében már jóval magasabb szint jelenti a magas jövedelmet, mint korábban, és a 30–59 évesek egyre nagyobb része tartozik ebbe a körbe, miközben az anyagi helyzet megítélését mérő mutatók is lassú javulást jeleznek. A felmérés során arra jutottak,

a jövedelmek az elmúlt években folyamatosan emelkedtek.

Ezzel együtt a legutóbbi mérésben a magas jövedelműek aránya már 39 százalék, vagyis valamivel nagyobb, mint a közepes jövedelműek 35 százalékos, és jelentősen magasabb az alacsony jövedelműek 26 százalékos arányánál – írták. A kutatás kiterjedt az anyagi helyzet szubjektív megítélésére is a 30–59 évesek körében. Az erre vonatkozó index átlagértéke jelenleg 6,1 pont az 1-től 10-ig tartó skálán, meghaladva ezzel az ötpontos középértéket és a korábbi negyedévekhez képest enyhe javulást jelez.

A legfrissebb adatok szerint a megkérdezettek harminc százaléka érzi kifejezetten biztonságosnak az anyagi helyzetét, míg a nagyon pesszimisták aránya mindössze 13 százalék – írja a Magyar Nemzet. Képzettség szint szerint pedig elmondható, hogy a felsőfokú végzettségűek 38, illetve az alacsonyabban képzettek 25 százaléka is optimistán látja az anyagi kilátásainak jövőjét.

Jövedelmi szinten vizsgálva még erősebb a kép, a magas jövedelműek 46 százaléka mondta, hogy nagyon pozitívan látja anyagi helyzetét, míg a közepes és alacsony jövedelműek körében ez az arány csak 16, illetve 24 százalék. A felmérés eredményeit Székely Pálma, a K&H értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője értékelte, kifejtette: a 30–59 évesek jövedelme nominálisan évek óta emelkedik. Arról is beszélt még azt is, hogy

2025 harmadik negyedévére új csúcsra jutott az átlagos nettó háztartási jövedelem.

Ugyanakkor hozzátette, magasabb jövedelem azonban nem jelenti automatikusan a teljes pénzügyi nyugalmat: az anyagi biztonságérzetet még mindig sokaknál beárnyékolják a mindennapi költségek, a törlesztőrészletek esetleges váratlan kiadások.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)