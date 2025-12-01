Műsorújság
Orbán Viktor: Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is

Szerző: hirado.hu
2025.12.01. 09:29

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében foglalta össze, milyen célok teljesültek novemberben, és melyek a továbbiak decemberben.

Orbán Viktor azt írta: „Húzós november volt.

Kifejtette:

Hangsúlyozta,

a december sem lesz könnyebb.

Hozzátette, Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, de „a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek”. „Az amerikai–orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút” – fogalmazott a miniszterelnök.

Leszögezte: „Minden tudásunkra és minden tapasztalatunkra szükségünk lesz, ha nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. Decemberben ellenállunk, és kitartunk a béke és a magyar emberek érdekei mellett.„Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

