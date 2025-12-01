Orbán Viktor: Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is

Orbán Viktor azt írta: „Húzós november volt.”
Kifejtette:
- a háromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket,
- kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit,
- bővítették a fix 3 százalékos Otthon Start programot,
- kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz–ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett.
Hangsúlyozta,
a december sem lesz könnyebb.
Hozzátette, Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, de „a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek”. „Az amerikai–orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút” – fogalmazott a miniszterelnök.
Leszögezte: „Minden tudásunkra és minden tapasztalatunkra szükségünk lesz, ha nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. Decemberben ellenállunk, és kitartunk a béke és a magyar emberek érdekei mellett.” „Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)