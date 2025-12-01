Muri Enikő a DPK nyíregyházi rendezvényén: Annak nagy baj van a toronyban, aki nem érti, miért van szükség a háborúellenes gyűlésekre

Szombaton Muri Enikő is ott volt a Digitális Polgári Körök nyíregyházi rendezvényén, a második háborúellenes gyűlésen, amelyről a 24.hu is beszámolt. Az énekesnő a Borsnak elmondta, azért ment el az eseményre, mert nyíregyházi születésű, de mindenkinek javasolja, hogy látogasson el egy ilyen találkozóra, mert nagy a közösségépítő ereje. „Aki békét szeretne, mind itt van, ezen a gyűlésen” – mondta.

Az ellenzékről is megosztotta véleményét: „A baloldali politikusok nem értik, hogy hogyan is kellene megteremteni a békét. Aki pedig nem érti, hogy miért van szükség a háborúellenes gyűlésekre, annak »nagy baj van a toronyban«.”

Nem támogatja a hergelést, inkább a békés tárgyalást javasolja megoldásnak – tudatta cikkében a 24.hu.

„A béke eléréséhez le kellene ülni és megbeszélni a problémákat.

Meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, hogy lezáruljon egy szakasz, amit háborúnak hívnak. Egy vitát se úgy zárunk le, hogy a másik hátába mártom a kést, hanem kompromisszumokat kötünk” – fogalmazott Muri Enikő, aki szerint ha a háború tovább folytatódik, abból mindenki csak vesztesként tud kijönni.

Kiemelt kép: Csisztu Zsuzsa korábbi tornász, televíziós műsorvezető, Giró-Szász András volt kormányszóvivő, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Rákay Philip producer, moderátor, Muri Enikő énekes és Szabó Dénes Kossuth-díjas kórusvezető a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)