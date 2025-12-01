Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

„Jön a Lázárinfó termékshop, pulóver, sapka, toll, minden lesz” – jelentette be az építési és közlekedési miniszter

Szerző: hirado.hu
2025.12.01. 10:22

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Lázár János építési és közlekedési miniszter egy, a közösségi oldalán megosztott videójában beszámolt arról, mit tapasztalt Washingtonban a Fehér Házban, majd nagy bejelentést tett.   „”

Kifejtette, a Fehér Házban vannak sapkák, különböző tárgyak, amelyeket az amerikai elnök, Donald Trump szívesen osztogat. „Megkérdezi hány gyereked van, és küld a gyerekeknek, vagy a feleségednek egy tollat, vagy valamit” – fogalmazott Lázár János.

Bejelentette: „zárójel, és is csinálok Lázárinfóról termékshopot, tehát ezt Amerikában megtanultam. Jön a Lázárinfó termékshop, pulóver, sapka, minden lesz.”  Nagyon fontos, tanul az ember, kis tudás ez, de hasznos – tette hozzá. Megjegyezte, „egy kis pénzt azért majd kell keresni, amit természetesen jótékony célra fordítunk.”

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Lázár János (Fotó: Facebook/ Lázár János)

Lázárinfó Lázár János

Ajánljuk még

 