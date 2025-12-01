Műsorújság
Hallgassa vissza – Novotny Zoltán Napi jegyzete

2025.12.01. 10:42

Napi jegyzet címmel indult sorozat az ország leginformatívabb rádiós reggeli műsorában, a Jó reggelt, Magyarország!-ban. Szereplői a tudományos és kulturális élet tekintélyes, iránymutató képviselői, mondanivalójuk, bölcsességük útravalóként kísérheti el a hallgatót a nap során. A Napi jegyzet a Kossuth Rádió reggeli műsorsávjában minden hétköznap 8:30 előtt hallható. Ebben a részben Novotny Zoltán, a Táncsics Mihály-díjas sportújságíró, sportriporter mondja el gondolatait.

Novotny Zoltán Napi jegyzetét itt hallgathatja vissza:

A korábbi Napi jegyzeteket ide kattintva éri el.

Kiemelt kép: Novotny Zoltán (Forrás: Facebook.hu)

