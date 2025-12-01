Gulyás Gergely: Budapest számára az a hasznos, ha együttműködik a kormánnyal

Budapest számára az a hasznos, ha együttműködik a kormánnyal abban, hogy legyenek olyan nagy fejlesztések, amelyek mindenki számára kézzelfogható előnnyel járnak – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Budapesten, egy a főváros helyzetével kapcsolatos konferencián.

Gulyás Gergely a Budapest Műhely által szervezett, Mérlegen Budapest – Jó vagy rossz az irány? című rendezvényen kiemelte, a főváros fejlődése akkor volt a leglátványosabb, legegyenesebb vonalú és legkövetkezetesebb, amikor Budapest vezetése és a kormányzat szót tudott érteni egymással, így a város döntően éppen az elmúlt 15 évben fejlődött sokat, és főleg annak köszönhetően, hogy a kormány és Budapest vezetése összefogott, amíg lehetett.

Példaként a Várnegyed, a Városliget, az Operaház vagy az Eiffel Műhelyház megújulását, az MVM Dome és a Puskás Aréna megépülését említette az ezermilliárdos nagyságrendű fejlesztések közül.

Gulyás Gergely arra is kitért: sok településen azt látni, hogy az ellenzéki polgármester keresi a konstruktív együttműködést a kabinettel.

Budapest gondjainak egyik oka, hogy „hat éve olyan városvezetése van Magyarország fővárosának, ami nem a problémák megoldását tekinti fő céljának, hanem részben ideológiai alapon vitát kezdeményez, tart fenn a kormánnyal”

– tette hozzá a miniszter.

Azt mondta, a főpolgármester első két és fél hivatali éve a baloldal miniszterelnök-jelöltségének megszerzéséért folytatott küzdelemmel telt, és ebből a szerepből azóta sem lépett ki, így „egy politikai oldal országos szereplőjeként lép fel ahelyett, hogy Budapestet vezetné,” és próbálna egyezségeket kötni az itt élők érdekében.

Ezt Budapest elszenvedi – mutatott rá a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hozzátéve, hogy a főváros napjainkban nem olyan tiszta, mint volt, a polgári városvezetés ideje óta visszatértek a hajléktalanok, „ideológiai alapon áll” a közlekedésirányítás.

Kijelentette,

megoldást kell találni a jelenlegi helyzetre is, ezért a kormány és a városházi Fidesz-frakció egy szinte politikamentes megoldást ajánl Budapest vezetésének: ha a főváros fizetésképtelen helyzetbe kerül, a kormány természetesen nem fogja elengedni Budapest kezét, biztosítani fogja a város működőképességét.

Nem akarunk önkormányzati jogköröket gyakorolni, nem akarunk önkormányzati hatásköröket átvenni, de azt mindenféleképpen szeretnénk garantálni, hogy Budapest a következő hónapokban és években is működőképes legyen – közölte Gulyás Gergely.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)