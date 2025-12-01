Gázolt a vonat Tatabányán, és egy másik vonatbaleset is történt hétfő délután

Gázolt a vonat Tatabányán, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani hétfő délután, kora este a győri fővonalon – közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták: a budapesti Keleti pályaudvarról Szombathelyre tartó Savaria InterCity ütött el egy embert Tatabánya állomáson. A helyszínelés végéig Szárliget és Tatabánya között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt a győri vasúti fővonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani.

Baleset miatt késnek a vonatok a záhonyi fővonalon is a Debrecen–Nyíregyháza vonalszakaszon



A Nyíregyházáról 14.37-kor Debrecenbe indult személyvonat Bocskaikert közelében elsodort egy embert. A helyszínelés végéig Apafa és Hajdúhadház között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Faludi Imre)