Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Gázolt a vonat Tatabányán, és egy másik vonatbaleset is történt hétfő délután

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.01. 16:43

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Gázolt a vonat Tatabányán, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani hétfő délután, kora este a győri fővonalon – közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták: a budapesti Keleti pályaudvarról Szombathelyre tartó Savaria InterCity ütött el egy embert Tatabánya állomáson. A helyszínelés végéig Szárliget és Tatabánya között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt a győri vasúti fővonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani.

Baleset miatt késnek a vonatok a záhonyi fővonalon is a Debrecen–Nyíregyháza vonalszakaszon

A Nyíregyházáról 14.37-kor Debrecenbe indult személyvonat Bocskaikert közelében elsodort egy embert. A helyszínelés végéig Apafa és Hajdúhadház között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Faludi Imre)

 

balesetgázolásvonatbaleset MÁV

Ajánljuk még

 