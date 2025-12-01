Gázolt a HÉV Budapesten, meghalt egy középkorú férfi

Gázolás miatt ritkábban jár a gödöllői (H8-as) és a csömöri (H9-es) HÉV a budapesti Örs vezér tere és Cinkota között hétfő este. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte: az elgázolt középkorú férfi a helyszínen meghalt.

A katasztrófavédelem korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a XIV. kerületben, a Szentmihályi út és a Kerepesi út kereszteződésében ütött el a HÉV egy embert. A helyszínre mentő is érkezett ľ közölték akkor.

A MÁV-csoport a honlapján azt írta, baleseti helyszínelés miatt a H8-as és a H9-es HÉV az Örs vezér tere és Cinkota között ritkábban, mindkét irányban az Örs vezér tere irányú vágányon jár. A fennakadás végéig pótlóbuszok is segítik a közlekedést.

Hétfőn egy másik kötött pályás gázolás is történt, Tatabányán a vonat ütött el egy embert.

Kiemelt kép: egy utas száll fel a Gödöllõre induló HÉV (Helyi Érdekû Vasút) szerelvényre az Örs vezér tere HÉV-állomáson. Az Örs vezér tere, hivatalosan Örs vezér tér Kelet-Pest egyik nagy forgalmú csomópontja. MTVA/Bizományosi: Róka László.