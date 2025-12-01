Évi százezreket bukhat egy átlagos dolgozó: a Mandinernél kiszámolták, mekkora érvágás lenne a Tisza adóterve

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó írt újabb elemzést a Mandiernél a Tisza-tervezetről, amelyről a Mandineren megjelent írás megjegyezte: minden korábbinál durvább megszorítást vázol fel, a progresszív adózás bevezetésével már az átlagbérnél is jelentősen csökkenne a nettó fizetés.

A Tisza-csomag minden korábbinál durvább adóemelést zúdítana a magyar dolgozókra: brutális adóemelés, megvont kedvezmények, új járulékok és csökkenő nettó bérek. A tervezet olyan mértékű megszorítást vetítene előre, amely még a Bokros-csomagot is felülmúlná, és rövid időn belül megélhetési válságot idézne elő, tíz- és százezrek megélhetését sodorva veszélybe – közölte a Mandiner.

A lap emlékeztetett, hogy az Index nemrégiben két cikkben mutatta be a Tisza Párt Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram című, több száz oldalas tervezetét, amely valójában egy brutális baloldali megszorítócsomagnak tűnik. A párt elnöke azonnal cáfolta és tagadta, hogy az írás a saját programjuk lenne, azonban azóta sem mutatták be a párt hiteles elképzeléseit az adózással kapcsolatban. A dokumentumhoz hasonló tervekről korábban több vezetőjük és szakértőjük is beszélt, többek között az alelnök, a gazdasági munkacsoport vezetője, illetve a Tisza-szigetek rendezvényeinek számos előadója.