Buszgarázsból fenyegetőzik és könyörög Karácsony Gergely

A kelenföldi buszgarázsba hívta Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés tanácskozását, amely a kormánynak szóló pénzügyi segítségkérő levél szövegét fogalmazza meg.

Rendkívüli helyszínen tartja rendkívüli ülését a Fővárosi Közgyűlés, lévén hogy a testületet Karácsony Gergely főpolgármester a Városháza díszterme helyett ezúttal a kelenföldi buszgarázsba hívta egybe. A délután 17 órai kezdetre meghirdetett tanácskozás egyetlen napirendi pontját a főpolgármester jegyzi.

Az előterjesztett szöveg szerint a javaslat

tudomásul veszi az Állami Számvevőszéknek azt a jelentését, amely Budapest likviditási nehézségeiről szól,

sürgeti, hogy a főváros és a kormány közötti tárgyalásokat,

üdvözli, hogy erre a kormány nyitottnak mutatkozik,

üdvözli, hogy a kormány szükség esetén kifizeti a fővárosi közszolgáltatásokban dolgozók fizetését,

Budapest pénzügyi egyensúlya helyreállna abban az esetben, ha a „kormány a jogsértő központi elvonásokat visszaadja a Fővárosi Önkormányzatnak”,

a Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, kezdeményezze a kormánynál Budapest pénzügyi segítségét.

A Fidesz módosító javaslata ezzel szemben azt venné határozatba, hogy Budapest az év végére csődbe megy, ezért kéri a kormány segítségét. A Demokratikus koalíció is beterjesztette a maga módosító javaslatát, de az egyrészt kisebb stiláris formaságokat tartalmaz, mint például azt, hogy a kormányzati segítség esetében ne az üdvözli, hanem a rögzíti szó szerepeljen a szövegben, másrészt azonban azt is felveti a DK, hogy mindaddig, amíg a főváros nem kapja meg az őt szerintük megillető összeget, függesszék fel a budapesti olimpia előkészítésével kapcsolatos összes egyeztetést.

A közgyűlési tanácskozást megelőzően Karácsony Gergely a közösségimédia-oldalán azt hangoztatta, hogy „ha csak egy adatot akarsz megjegyezni a főváros pénzügyeit illetően, akkor ez legyen az: ami Tarlósnak plusz 20 milliárd, az Karácsonynak mínusz 50. Tarlós idején a kormány adott pénzt a városnak, most nekünk kellene finanszírozni a kormányt, azon túl, hogy biztosítjuk az ország legnagyobb és legjobb közösségi közlekedési rendszerét, és még megannyi fontos közszolgáltatást”.

Nem új keletű a Budapest és a főváros közötti pénzügyi vita. A kormány elvonásai Karácsony Gergely szerint anyagi romlásba döntötte a fővárost.

A két fél a nyár derekán egyszer már leült tárgyalni egymással. „Rendkívül fontos, hogy az ország fővárosa működőképes maradjon, és a közszolgáltatások minden budapesti és minden Budapestre látogató számára a lehető legmagasabb színvonalon elérhetők legyenek” – mondta Latorcai Csaba azt követően, hogy Budapest csődközeli helyzetéről lezajlott az első egyeztetés.

A miniszterhelyettes a nyári tárgyalást követően kijelentette: „2019-ben, amikor Karácsony Gergely és a baloldali többség Tarlós Istvántól átvette Budapest irányítását, jelentős megtakarításai voltak a Fővárosi Önkormányzatnak, 214 milliárd forint állt rendelkezésre.” Hozzátette: a Fővárosi Önkormányzat adóbevételei 2019 és 2025 között több mint a duplájára nőttek. „160 milliárd forint volt 2019-ben, és idén a várakozások szerint már lényegesen meg fogja haladni a 300 milliárdos adóbevételt is” – mondta. Latorcai Csaba szerint tény, hogy több pénz marad a Fővárosi Önkormányzatnál 2025-ben, mint Tarlós István idején, 2019-ben.

A parlamenti államtitkár arra a főpolgármesteri nyilatkozatra is emlékeztetett, amely szerint van elegendő pénze a fővárosnak a rákosrendezői ingatlan megvásárlására, és arra is, hogy azt saját forrásból fejlessze. Mint fogalmazott, „ilyen szempontból roppant érdekes, hogy a Fővárosi Önkormányzat delegációja 50 milliárd forint igényt jelzett a BKV finanszírozásával összefüggésben. A fővárosi tömegközlekedés finanszírozását illetően tehát épp annyi hiányzik, mint amennyit a rákosrendezői telekvásárlásra költöttek”.

Latorcai Csaba hangoztatta:

a kormány kész pénzügyi mankót nyújtani a csődbe kormányzott Budapestnek.

Az előzményekhez tartozik az is, hogy a Fővárosi Közgyűlés a legnagyobb ellenzéki frakcióval rendelkező Tisza Párt aktív támogatásával az idei esztendőre olyan költségvetést fogadott el, amelynek a kiadási oldala ötvenmilliárd forinttal kevesebb. A főváros ugyanis a törvényileg meghatározott szolidaritási hozzájárulásnál ennyivel kevesebb pénzt tervezett be az idei büdzséjébe.

Korábban szintén megírtuk: tavaly 75 milliárd forint volt a Budapest által fizetendő szolidaritási hozzájárulás mértéke. A törvény rendelkezése alapján ez 2025-re 14 milliárddal, 89 milliárd forintra emelkedett. Amikor a költségvetési tervet a város vezetői a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztették, már lehetett tudni, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke idén 89 milliárd forint lesz. A Fővárosi Közgyűlés azonban leszavazta a Fidesz javaslatát, hogy ezt az összeget hiánytalanul be kell fizetni a Magyar Államkincstár számlájára, és úgy döntött, hogy annál sokkal kevesebb pénzt utal át.

Ennek megfelelően a költségvetési egyensúlyt a bevételek ismeretében 51 milliárd forinttal alacsonyabb kiadási szinten állították be.

Emiatt fordult a Kúriához a Sára Botond főispán által vezetett kormányhivatal. A pert Budapest elbukta, a hiányzó összeg első részletére pedig az államkincstár inkasszót nyújtott be. Ez viszont felborította Budapest költségvetését. A helyzetet csak tovább súlyosbítja, hogy a főváros mindeközben belevágott a Rákosrendezőn található gigantikus méretű rozsdaövezet tulajdoni rendezésébe. A terület megvételét célzó tranzakció pedig majdnem fillérre pontosan annyiba kerül, mint amennyi pénzt a szolidaritási hozzájárulás esetében az ország többi önkormányzatától megtagad a Karácsony Gergely vezette testület.

A szolidaritási hozzájárulás ugyanis nem a kormányt gazdagítja, hanem a nehezebb sorsú hazai önkormányzatokat. Ismert az is, hogy Rákosrendező kiváltképp szennyezett talajú területét a kormány először arab hátterű nemzetközi befektetőtársaságnak szerette volna értékesíteni, mégpedig oly módon, hogy ők állják a környezeti rekultiváció összegét. A hirado.hu értesülései szerint pusztán csak ez a költség súlyos tízmilliárdokat is felemészthet. Budapest azonban keresztül húzta ezt az elképzelést azzal, hogy bejelentette, él az elővásárlás lehetőségével. Ebben az esetben azonban a talajszennyezettség megszüntetésének a költsége is a fővárost terheli.

Ennél a pontnál derült ki, hogy kipukkadt Budapest pénzügyi lufija.

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán keresztül a mai rendkívüli közgyűlési tanácskozás előtt kifejtette: „Karácsony Gergely ma megmutathatja, hogy képes-e főpolgármesterként viselkedni, és nem csak saját politikai érdekei mentén cselekedni. Százmilliárdos megtakarításból százmilliárdos adósságot csináltak hat év alatt. Ezután évekig házaltak azzal, hogy már tényleg nincs pénzük – majd megvették 51 milliárdért a rákosrendezői szeméttelepet, és tízmilliós prémiumokkal tömték ki a Gyurcsány-cégvezetőket. Hosszan lehetne sorolni, de nekünk és a kormánynak sem ez a célja most. Segíteni akarunk, de ehhez a Fővárosi Közgyűlésnek ki kell mondania, hogy nem tud fizetni – hiszen enélkül nincs jogalap, amely alapján a kormány kifizetheti a béreket a főváros helyett. A főpolgármester előterjesztése erre alkalmatlan. Nem más, mint egy politikai nyilatkozat. Szerintünk a budapestiek ebben a helyzetben többet érdemelnek ennél, a főváros 27 ezer dolgozója és családjuk különösen.”

A kormánypárti frakcióvezető egy másik bejegyzésében pedig arról értekezett, hogy „amikor a törvénytelen csődköltségvetést és a rákosrendezői pénzszórást kellett megszavazni, a Tisza lelkesen asszisztált Karácsonynak. „Most, amikor emiatt a főváros becsődölt, és a kormány megoldást kínál, nincs merszük eljönni a rendkívüli közgyűlésre és vállalni a felelősséget. Ezt kapják a budapestiek Magyar Pétertől, erre számíthatna minden magyar is.”

A Tisza Párt távolmaradását Vitézy Dávid is kifogásolta, bár a főpolgármestert is kritizálta: „Karácsony a kormány kérésére összehívta ezt a felesleges közgyűlést, majd azt javasolja, hogy a Közgyűlés üdvözölje a kormány bölcs döntéseit – miközben a Facebookon hergeli az embereket.”

Hozzátette: „Ha a Kormány segíteni akar, egy ilyen politikai színház nélkül is meg tudná tenni bármikor, hisz tartozásai vannak a város fele.” Vitézy végezetül leszögezte: „Karácsony ízléstelen Pride 2 vonulásán mi sem veszünk részt, hisz az legkevésbé sem Budapestről szól, csak a főpolgármester személyes túléléséről.”

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Purger Tamás)